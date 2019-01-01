أخبار الانتقالات: بيل هو أول أختيارات مورينيو وصراع إسباني ألماني على بوتشيتينو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

قائد تشيلسي يتمنى التوفيق لمورينيو مع توتنهام

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 21 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 21 نوفمبر 2019:

جاريث بيل أول اختيارات مورينيو مع توتنهام

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "أس الإسبانية" أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد قد حدد جاريث بيل جناح ريال مدريد هدفاً له في سوق الانتقالات القادمه.

على الرغم من تأكيد جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي على أن موكله لن يغادر الملكي في يناير القادم، مع احتمال أن يكون هناك انتقال في انتقالات الصيف.

كان قد أثار بيل الدهشة وغضب بعض الجماهير بعدما رفع لافتة بها "ويلز، الجولف، مدريد" بعد مساعدة بلاده في التأهل ليورو 2020.

اليونايتد يعدل وجهته من ماندجوكيتش إلى دجيكو

تفيد بعض التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد يبحث في إمكانية التعاقد مع إيدين دجيكو مهاجم روما ، ليكون بديلاً لماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس الذي كان يسعى إلي ضمه في يناير القادم.

فوفقاً لصحيفة "إي إس بي إن" حول الشياطين الحمر اهتمامهم من ماندجوكيتش إلى دجيكو بسبب قلقهم بشأن عدم لعب مهاجم البيانكونيري كثيراً تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

برشلونة وبايرن ميونخ يتسابقان من أجل بوتشيتينو

بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" أن برشلونة مستعد لخوض المعركة مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

أصبح بوتشيتينو مُتاح بعد إقالته من توتنهام في مطلع هذا الأسبوع، ومن حينها وهو تحت أعين الكثير من الأندية بما فيهم البلاوجرانا الذي يسعى لتعيينه خلفاً لفالفيردي في حال إقالته.

بوتشيتينو يفكر في لم الشمل مع كوتينيو

أفادت بعض التقارير الصحفية أن ماوريسيو بوتشيتينو سيحرص على التعاقد مع فيليبي كوتينيو بشكل دائم إذا أصبح مدرباً لبايرن ميونخ .

تم تعيين هانز فليك مديراً فنياً مؤقتاً للبافاري بعد إقالة نيكو كوفاتش في وقت سابق من هذا الشهر، ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بوتشيتينو يريد لم الشمل مرة آخرى مع كوتينيو كما حدث عندما كان مُدرباً لإسبانيول.

مورينيو يحيي الأمل في تجديد عقود المتمردين

بحسب ما أفادت بهذ صحيفة "ذا ميرور" أن توتنهام قد جدد الأمل في تمديد عقود كريستيان إريكسن، جان فيرتونجين وتوبي ألدرفيرويلد.

كان الثلاثي معترضين على أسلوب إدارة ماوريسيو بوتشيتينو وحريصين على عدم التجديد والانتقال بشكل أو بأخر.

لكن وصول مورينيو غير كل شئ، حث يتطلع السبيرز الآن إلى تجديد عقود اللاعبين وتجنب خسارتهم بشكل مجاني في انتقالات يونيو.

لويس كامبوس يحرص على العمل مع مورينيو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي سبورتس" أن المدير الرياضي كامبوس لويس يحرص على الانضمام إلى جوزيه مورينيو في مغامرته الجديدة بتوتنهام .

ولكن السبيرز لديهم بالفعل مدير رياضي، بالإضافة إلى أن كامبوس يخضع لعقد طويل الأجل مع ناديه الحالي نادي ليل الفرنسي، مما يجعل هذه الخطوة غير مرجحة.