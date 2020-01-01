أخبار الانتقالات | برشلونة يسعى لتحصين فاتي وزيادة الشرط الجزائي

برشلونة لا يرغب في التخلي عن موهوب أكاديمية لا ماسيا

يسعى نادي برشلونة لتحصين الموهبة أنسو فاتي خلال الفترة المقبلة لضمان عدم رحيله عن الفريق بعد تألقه في أول مواسمه رفقة الفريق الأول.

برشلونة منح فاتي عقدًا احترافيًا في ديسمبر الماضي بعقد حتى 2022 مع شرط جزائي وصل إلى 170 مليون يورو.

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وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت أنّ مانشستر يونايتد مستعد لدفع بين 120 إلى 150 مليون يورو لأجل الحصول على خدمات فاتي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة مستعد لتمديد عقد فاتي مع زيادة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو لأجل حرمان الأندية الأوروبية من الحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة يغلق الباب أمام رحيل اللاعب، إذ يرى النادي الكتالوني أنّ خريج لا ماسيا جزء من مشروع مستقبل النادي.

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة برشلونة تتواصل مع رودريجو ميسي، وكيل أعمال اللاعب، وبوري فاتي، والد اللاعب، لأجل حسم مسألة تمديد التعاقد وزيادة الشرط الجزائي في أقرب وقت ممكن.

فاتي سجل 7 أهداف خلال الموسم الجاري في الدوري الإسباني، إذ سجل 3 أهداف بعد استكمال المسابقة و4 أهداف قبلها، كما أنّه أصبح أصغر لاعب تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.