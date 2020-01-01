أخبار الانتقالات: برشلونة يحدد بديل سواريز وفالنسيا يهنئ إيجالو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020:

لماذا لم ينضم ساني لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الشتوية؟

لم ينجح نادي بايرن ميونخ في ضد هدفه الصيفي ليروي ساني في سوق انتقالات يناير 2020 من مانشستر سيتي، ، وذلك بسبب بند متواجد في عقده يمنعه من التفاوض مع أي نادٍ قبل أبريل 2020.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن نجم السيتيزنس قرر الخروج من شركة ديفيد بيكهام المتخصصة في وكالة اللاعبين والبحث عن شركة جديدة، وذلك بعد فشل انتقاله للبافاري في الشتاء.

لا عروض لسانشو!

أشار المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند مايكل زورك، أن مهاجم الفريق جادون سانشو لم يتلق أي عروض للرحيل في سوق انتقالات الصيف القادم حتى الآن.

وهناك العديد من الأندية التي ارتبطت أسمائها باللاعب، لعل أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول، لكن مدير الأصفر والأسود قال: "لن يتواصل معنا أي نادٍ من أجل جادون".

آرسنال يراقب نجم فينورد

قالت صحيفة الديلي ميل إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع وسط ميدان فينورد أوركون كوكجو في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويستعد الفريق الهولندي للتخلي عن اللاعب في الصيف، لكن صاحب الـ19 عامًا لن يرحل بمبلغ أقل من 15 مليون جنيه استرليني.

فالنسيا يهنئ إيجالو بعد اختيار رقم قميصه في مانشستر

هنأ لاعب مانشستر يونايتد السابق أنطونيو فالنسيا الوافد الجديد على مسرح الأحلام أوديون إيجالو بالانضمام للفريق في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعد اختيار النيجيري الرقم 25 الذي اشتهر به الإكوادوري قبل الرحيل من أولد ترافورد.

وقال صاحب الـ34 عامًا على تويتر: "لطالما كنت أرى دائمًا الرقم 25 فرصة للعمل أعلى من أحلامي، لقد أصبح ملهمًا وتميمةً لي، أتمنى لك النجاح مع هذا القميص يا أخي!".

I always saw the number 25 as an opportunity to work beyond my dreams. It has been my inspiration and became my amulet. I wish you all the success now with this shirt brother! pic.twitter.com/B8f7iE32QN — Antonio (@anto_v25) February 5, 2020

مخاوف من خلو مركز حراسة المرمى في مانشستر يونايتد

يخشى مانشستر يونايتد من محاولة الحارس الثاني للفريق سيرخيو روميرو الخروج في سوق انتقالات الصيف المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن.

ويتبقى عام واحد في عقد الحارس الأرجنتيني مع الشياطين الحمر، وهو يرغب في التواجد بصفة أساسية وهو ما يعد صعبًا في ظل تواجد دافيد دي خيا.

وبحسب الصحيفة فإن لي جرانت سيرحل هو الآخر في الصيف المقبل بانتهاء عقده، وهو ما قد يسبب أزمة لمانشستر يونايتد لخلو مركز حراسة المرمى من بدلاء الإسباني.

برشلونة يراقب مورون

بحسب ماركا فإن برشلونة يرغب في ضم لورين مورون مهاجم ريال بيتيس قبل سوق انتقالات الصيف المقبل، وذلك لتدعيم هجوم الكتلان الذي يعاني بشدة.

ومع إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي تتيح لائحة الدوري الإٍسباني للبلاوجرانا ضم لاعبًا بشرط أن يكون من إسبانيا، وفي حالة التوصل لاتفاق فمن المتوقع أن تكلف الصفقة 30 مليون يورو.

مورون ليس الهدف الوحيد لبرشلونة في الوقت الحالي، بل متواجد في القائمة ويليان جوزيه وكريستيان ستواني.