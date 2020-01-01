أخبار الانتقالات: ميلان يرفض إعارة بياتك وبوتشيتينو ممنوع من الانضمام لليونايتد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 26 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 26 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 26 يناير 2020:

ميلان يرفض إعارة بياتيك ويتمسك ببيعه

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان الإيطالي قد أخطر كلًا من توتنهام ، كريستال بالاس و نيوكاسل يونايتد بأن المهاجم كريستوف بياتيك غير مُتاح للإعارة بل سيتم بيعه فقط.

وقد حدد الروسونيري مبلغ وقدره 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب.

نجم بوردو الشاب يقترب من موناكو

بحسب ما أفادت به صحيفة "آر إم سي" أن الموهوب الشاب أورلين تشواميني لاعب خط وسط نادي جيروندان بوردو قد أقترب من الانضمام إلى نادي موناكو .

لم يتم الاتفاق على الشروط المتعلقة بانتقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا حتى الأن.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان مهتم أيضاً بضم اللاعب من قبل.

نيوكاسل يتفاوض من أجل ضم مهاجم دورتموند

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الرياضية الخاصة بصحيفة "ذا صن" فإن نادي نيوكاسل يونايتد يسعى لضم باكو ألكاسير مهاجم نادي بوروسيا دورتموند .

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب الدولي الإسباني على سبيل الإعارة مع خيار شراء في نهاية الموسم مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

نورويتش سيتي يسعى لتعزيز هجومه

أفادت صحيفة "الديلي ميل" أن نورويتش سيتي قد بدأ محادثاته مع نادي دوديلانج من أجل ضم اللاعب دانيل سيناني.

كان اللاعب الدولي البالغ من العمر 22 عامًا مُراقب عن كثب من قٍبل نورويتش سيتي الذي يتطلع للحصول على توقيعه لتعزيز آمالهم في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقد بوتشيتينو مع توتنهام يمنعه من الانضمام لليونايتد

بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا ميرور" أن عقد ماوريسيو بوتشيتينو المنتهي مع توتنهام يمكن أن يمنعه من الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الحالي.

تم وضع المدرب الأرجنتيني في المقام الأول ليحل محل أوله جونار سولشار المدرب الحالي للشياطين الحُمر.

ولكن على الرغم من إقاله بوتشيتينو في وقت سابق من هذا الموسم، إلا أن السبيرز سيحصلون على 10 ملايين جنيه استرليني كتعويض إذا انضم المدرب الأرجنتيني إلى نادٍ آخر قبل نهاية الموسم، مما سيؤدي إلى انتظار اليونايتد حتى نهاية الموسم.

جيرليش الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد

أصبح نجم نادي أستون فيلا اللاعب جيرليش هو الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد التألق الكبير الذي ظهر به خلال منتصف الموسم .

مانشستر يونايتد يرغب في حسم الصفقة بالوقت الحالي قبل دخول أندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن هناك مشاكل في صفقة فيرنانديز من سبورتنج لشبونة قد تجعل جيرليش هي الصفقة الأولى لليونايتد

برشلونة يحول أهدافه الهجومية إلى تشيلسي

يتعجل مسئولي نادي برشلونة في البحث عن مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية خلال الموسم الحالي بحثاً عن مهاجم بعد إصابة النجم لويس سواريز

المفاوضات مع أوبامينج تأخرت كثيراً خاصة مع تمسك أرسنال به لذلك لن يكون متاحاً إلا في الميركاتو المُقبل، بينما معظم الأندية متمسكه بنجومها حتى نهاية الموسم .

وتحولت الأنظار سريعاً إلى أوليفيه جيرو لاعب نادي تشيلسي الذي كان قريباً من الرحيل إلى الإنتر لكن المفاوضات تعثرت لذلك يرغب برشلونة بسرعة حسم ضمه حتى إذا كان على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور .

عروض كثيرة لمهاجم ريال مدريد

وصل إلى اللاعب الصربي لوكايفيتش مهاجم ريال مدريد العديد من العروض من جانب أندية الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، منها ماهو على سبيل الإعارة وهناك راغبين في شرائه بشكل كامل .

في المقابل مازال المدير الفني زين الدين زيدان متمسك باللاعب ويرفض خروجه من الريال رغم العروض الضعيفة التي قدمها مع الميرينجي حتى الأن .

الجدير بالذكر أن أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب هما: نادي تشيلسي و نادي توتنهام .

أوبامينج يوافق على الانتقال إلى برشلونة

يُحاط النجم الجابوني أوبامينج بالكثير من التركيز الإعلامي خاصة بعد إهتمام نادي برشلونة بضمه خلال الفترة القادمة من نادي أرسنال .

أوبامينج هداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق مستمر في أدائه الجيد رغم هبوط مستوى أرسنال كثيراً خلال الموسم الحالي بالإضافة إلى ابتعاده كثيراً عن المنافسة .