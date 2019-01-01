أخبار الانتقالات: برشلونة وبايرن يتصارعان، والسيتي يقتنع برحيل ساني ويحدد بديله

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

في هذا التقرير من جول سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 29 أكتوبر 2019.

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برشلونة يُنافس بايرن ميونخ على نجم الدوري الفرنسي

يُعد فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل، هو الهدف الأول لكل من بايرن ميونخ وبرشلونة من أجل تدعيم خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أشارت له الصحف الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تنظر إلى نجم الدوري الفرنسي على أنه الخليفة الأمثل للويس سواريز، والذي تقدم في العمر وتدنى مستواه إلى حد كبير.

في الوقت نفسه فإن بايرن ميونخ يعاني من عدم وجود بديل لمهاجمه الأول والأوحد روبرت ليفاندوفيسكي، وتريد إدارة كارل هاينز رومينيجه دعم الصفوف بأفضل صورة ممكنة.

صراع الصيف سوف يكون بين كبير إسبانيا وكبير ألمانيا على اللاعب النيجيري الذي أحرز هذا الموسم 8 أهداف خلال 14 مشاركة رفقة فريقه في مختلف البطولات.

ليفربول ينضم لقائمة الراغبين في ضم جوهرة بوروسيا مونشنجلادباخ

أدّعت تقارير صحفية ألمانية أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد أبلغ إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع دينيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ.

الدولي السويسري حاليًا هو محط أنظار أغلب الأندية الأوروبية، فيسعى إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتليتيكو مدريد إلى الظفر بخدماته بعد الأداء المميز الذي يُقدمه في البوندسليجا.

سكاي شبورت الألمانية أكدت على أن كلوب يرى في زكريا الخيار الأفضل لدعم منتصف الميدان الصيف المقبل، وبالتالي فإن إدارة ليفربول تسعى لتلبية نداء مدربها بطل دوري أبطال أوروبا.

الصفقة قد تُكلف خزائن الريدز ما قد يصل إلى 50 مليون يورو وأعلى، إلا أن هذا الرقم قياسًا بما يقدمه اللاعب من عطاءات في الآونة الأخيرة، فهو مستحق للغاية.

ليوري ساني سيرحل إلى البايرن والسيتي حدد بديله بالفعل

قالت تقارير من شبكة سكاي سبورتس، أن مانشستر سيتي قد اقتنع بأن نجمه ليوري ساني سوف يترك الفريق لا محالة في الفترة المقبلة عائدًا إلى البوندسليجا من جديد ولكن من بوابة بايرن ميونخ.

وبحسب ما أوردته الشبكة، فإن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز قد اختار بديل الدولي الألماني بالفعل وجاري العمل على الصفقة.

ميكيل أويارزابال، جناح ريال سوسيداد، هو اللاعب الذي وقع الاختيار عليه من قبل مدرب البرسا السابق.

صفقة ساني إن تمت في يناير، كما هو المرجح، فإن صفقة أويارزابال ستتم أيضًا في نفس الفترة، وستكلف خزائن بطل الدوري الإنجليزي 80 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب مع فريق ملعب الأنويتا.

ميلان يراقب وضع إيفان راكيتيتش للتعاقد معه في يناير

الخبرة والجودة، العنصران الأهم لدى إدارة ميلان الإيطالي من أجل دعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وهذان العنصران يتوفران بالضرورة لدى النجم إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يُعاني حاليًا داخل البلوجرانا.

الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن ميلان يراقب وضع الدولي الكرواتي استعدادًا للانقضاض عليه والحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي.

وستواجه إدارة الروسونيري منافسة كبيرة، إذ أن الإنتر هو الآخر يريد الظفر بخدمات راكيتيتش لدرجة كبيرة جدًا، في الوقت الذي لن تتخلى إدارة البرسا عنه بسهولة، فسيتعين على الشاري دفع مبلغ كبير في سبيل تحصيل خدمات وصيف بطل العالم.

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إبراهيموفيتش يُعلن عودته إلى الدوري الإسباني في يناير المقبل

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، عن عودته إلى الدوري الإسباني من جديد، دون أن يُعلن عن وجهته المقبلة.

وكان إبراهيموفيتش قد انتهى تعاقده مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي، ويحق له الانضمام مجانًا إلى أي فريق يريده.

الدولي السويدي بث فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يُعلن فيه العودة مرة أخرى إلى الليجا، بعد تجربة لم تكن بموفقة مع برشلونة عام 2010.

وتسود بعض التكهنات بأن ألميريا، الفريق المملوك للمستثمر السعودي تركي آل شيخ، سيكون هو وجهة السلطان، ليلعب في دوري الدرجة الثانية للفريق الطامح لمقارعة الكبار على المدى القريب.

يوفنتوس يُريد التعاقد مع نجم توتنهام

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى سعي إدارة يوفنتوس التعاقد مع النجم هيونج مين سون، لاعب توتنهام الإنجليزي.

وبحسب التقارير فإن إدارة اليوفي قد أرسلت وفدًا إلى ملعب الأنفيلد لمراقبة اللاعب عن قرب خلال مباراة ليفربول وتوتنهام والتي هُزم فيها السبيرز بهدفين لهدف.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن يوفنتوس يتابع أيضًا كل من كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد خلال الفترة الحالية لضمهما لصفوفه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن عقد سون مع توتنهام لن ينتهي قبل ٢٠٢٣ ومن المتوقع أن يفقد الفريق الكثير من النجوم خلال الصيف المقبل مما يزيد من صعوبة رحيله.