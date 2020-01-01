أخبار الانتقالات: ميسي يوصي بضم أجويرو ومالكو باريس يُطاردون جوارديولا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 19 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 19 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 19 يناير 2020:

مدافع سيلتيك ينتقل رسمياً إلى ملبورن سيتي

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" فإن جاك هيندري مدافع نادي سيلتيك ينتقل رسمياً إلى نادي ملبورن سيتي الأسترالي على سبيل الإعارة.

يحتل النادي الأسترالي الذي يدربه الفرنسي أريك مونبيرست المركز الثاني في الدوري.

إيفرتون يستعد لتقديم عرض من أجل إمري تشان

أفادت صحيفة "ذا ميرور" أن إيفرتون يستعد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لضم لاعب ليفربول السابق إمري تشان.

يُعتقد أن كارلو أنشيلوتي هو من يريد استقطاب اللاعب الألماني الذي يجد نفسه غير مرغوب فيه في يوفنتوس حالياً.

وكان قد صرح تشان من قبل بأنه لن ينضم إلى مانشستر يونايتد بسبب حبه للريدز.

ميسي يوصي المدرب الجديد بضم أجويرو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" أن ليونيل ميسي قد أوصى بالتعاقد مع زميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي .

وأضافت الصحيفة أن كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة قد عقد إجتماعاً منفرداً مع ميسي بعد توليه المسؤولية الفنية بالفريق.

ويُقال أن ميسي قد أشار للمدرب باعتقاده أن أجويرو سيكون البديل المثالي للويس سواريز الذي قد يبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

لازارو يقترب من نيوكاسل

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "إف سي نيوز" أن فالنتينو لازارو مهاجم الإنتر على وشك الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستكون بقيمة 2 مليون يورو مقابل الإعارة مع خيار شراء مقابل 18 إلى 20 مليون يورو.

كان كلًا من فيردر بريمن الألماني و وست هام الإنجليزي مهتمان باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكن عرض نيوكاسل هو الأفضل من بينهما.

شارك لازارو في 6 مباريات مع الإنتر هذا الموسم منذ انضمامه إلى النادي في يوليو الماضي.

مالكو باريس يُطاردون جوارديولا

ذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه من المقرر أن يُقدم باريس سان جيرمان عرضاً كبيرًا لبيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي من أجل إقناعه بتولي المسؤولية الفنية للبطل الباريسي.

ولكن جوارديولا قد أكد مؤخراً التزامة بعقده مع السيتيزينز قائلاً إنه سيكون 100% مدرب الفريق في الموسم المُقبل.

يتوق مالكو البطل الباريسي لنقل النادي إلى مستوى جديد، ويرون أن جوارديولا هو الرجل المناسب لما يطمحون إليه.

ليفربول ينضم لتشيلسي في المنافسة على فيرنر

وفقاً لما أفادت به صحيفة "ذا ميرور" فإن ليفربول مستعد لتقديم 60 مليون جنيه استرليني من أجل منافسة تشيلسي في ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

وأضافت التقارير أن البلوز قد فتحوا بالفعل مناقشات حول ضم اللاعب، لكن الريدز يخططون الآن لخطف الصفقة.

سجل اللاعب الألماني الدولي صاحب الـ23 عامًا هدفين أمام فريق يونيون برلين يوم أمس، ليصل إلى الهدف 20 في 18 مباراة خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم.

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم وسط أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .

الإنتر يُخطط للتعاقد مع مودريتش في الميركاتو الصيفي

بدأ نادي الإنتر إتخاذ خطوات جديدة في أفكار بناء الفريق لإستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والعودة مُجدداً للظهور بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة .

أنطونيو كونتي رفع المعنويات بالفريق والجماهير كثيراً خلال هذا الموسم خاصة مع المنافسة القوية أمام نادي يوفنتوس، وفكر مسئولي الإنتر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد خلال الصيف القادم .

الجدير بالذكر أن النجم الكرواتي لديه عروض كثيرة من الدوري الأمريكي بعقود خيالية لكنه مازال لم يصل إلى قراره الأخير بالرحيل عن ريال مدريد .

خاميس رودريجز يترقب موقفه في ريال مدريد

مازال النجم الكولومبي خاميس رودريجز يترقب موقفه سواء بالرحيل أو البقاء في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما رفضت إدارة الريال حسم موقفه قبل حسم موقف جاريث بيل .

وبحسب الصحافة الإنجليزية فنادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن إدارة الميرينجي علقت العرض تماماً في الوقت الحالي.