أخبار الانتقالات: رونالد كومان خلفاً لفالفيدري وجوتي يتولى مسؤلية ألميريا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 5 نوفمبر 2019.

المدير التنفيذي لليفربول: لا أتدخل أبدًا في سوق الانتقالات، لدي أعمالي الأخرى

إيكاردي يطمح في انتقاله الكامل لباريس سان جيرمان

أفادت بعض التقارير الصحفية أن ماورو إيكاردي لاعب الإنتر يُبذل كل ما بوسعه لضمان انتقاله بشكل كامل إلى باريس سان جيرمان بسعر 60 مليون جنية استرليني بعد إنتهاء مدة إعارته معهم والتي بها إمكانية الشراء بشكل كامل.

وجاء ذلك بعدما صرح المهاجم الأرجنتيني لـ"RMC" قائلاً "إنها خطوة رائعة في حياتي المهنية، ٍسأفل كل شئ للبقاء هنا".

ميسون ماونت لا يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة حالياً

استبعد ميسون ماونت لاعب تشيلسي مطالبات زميلة السابق ميتشيل فان بيرجن بأن يكون هدفاً لبرشلونة أو ريال مدريد

حيث صرح نجم البلوز قائلاً "أركز على فريقي خاصة وأن هذه هي السنة الأولى لي، لذلك لا أتطلع إلى الانتقال حالياً".

جاريث بيل في طريقه للانتقال في يناير القادم

بحسب ما جاء عن طريق راديو Cadena SER الإسبانية أن جاريث بيل يقترب من الانتقال عن ريال مدريد في يناير المُقبل.

حيث لم يُشارك النجم الدولي مع الملكي في الشهر الماضي بعدما تم إقصاؤه بسبب الإصابة، على الرغم من أنه تم ضمه إلى المنتخب الوطني للمباريات القادمة ضد أذربيجان والمجر!!.

باريس سان جيرمان يسعى لتحصين عقد مبابي من إغراءات ريال مدريد

لا يزال باريس سان جيرمان يأمل في الإبقاء على كيليان مبابي ومنعه من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المُقبل.

وقد ذكرت صحيفة "Le Parisien" أن البطل الباريسي مستعد لتجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً بعقد جديد يبلغ راتبه فيه نفس راتب النجم البرازيلي نيمار.

تحديد موعد النظر في طعن تشيلسي على عقوبة الانتقالات

رونالد كومان الُمرشح الأول لخلافة فالفيردي

أفادت بعض التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة قد وضعت رونالد كومان ليكون مُرشحاً في المقام الأول ليحل محل إرنستو فالفيردي.

يدرس الملكي فكرة رحيل فالفيردي في نهاية الموسم، ويرى المسؤولين أن كومان لاعب كتالونيا السابق يُناسب الفريق.

وقد أضافت صحيفة "Mundo Deportivo" بأنه الشخص الذي يريده البلاوجرانا، بينما جوزيه مورينيو ليس مدرجاً في قائمة أهداف الفريق.

دايفيد سيلفا يدخل إهتمامات الفريق اليابانية

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sponichi " اليابانية أن النادي الياباني هوكايدو كونسادول سابورو يحاول التعاقد مع دايفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ووفقاً لمصادر محلية بإنجلترا، فإن أكثر من فريق ياباني يحاول التوقيع مع اللاعب بعد انتهاء الموسم، ومن ضمنهم الفريق الياباني فيسيل كوبه، ولكن سابورو هو أكثر المهتمين باللاعب.

محمد صلاح ضمن مُخططات ريال مدريد في انتقالات صيف 2020

بحسب ما نشرتة "Don Balon" عن أن ريال مدريد يُخطط لعرض 130 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المُقبل.

النجم المصري مستعد لدراسة الانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو في ظل بحث البلانكوس عن بديل لجاريث بيل الذي يبدو أنه من المقرر مغادرته الفريق في العام الصيف المقبل.

استطاع محمد صلاح أن يُسجل خمسة أهداف من عشر مباريات خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

نجم ريال مدريد السابق "جوتي" يتولى تدريب نادي ألميريا

أعلن نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني عن تعاقده مع جوتي لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مُدرباً للفريق بعد رحيل بيدرو إيمانويل.

وتُعد هذه هي أولى خطوات جوتي الكبيرة في عالم التدريب، حيث لم يدرب سوى فريق شباب ريال مدريد بالإضافة إلى عمله كمساعد في فريق بشكتاش التركي.