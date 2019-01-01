أخبار الانتقالات: يوفنتوس لم يتخلى عن إيسكو ومحمد صلاح ضمن خطط ريال مدريد القادمة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 3 سبتمبر 2019.

مدرب ليفانتي: إيقاف ميسي أمر مستحيل

ماندجوكيتش يرغب في العودة إلى ألمانيا مرة آخرى

أفادت صحيفة "Calciomercato" بأن ماريو ماندجوكيتش يريد العودة إلى بايرن ميونخ.

بات من المؤكد مغادرة اللاعب ليوفنتوس، ولكن على الرغم من ارتباط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، فإنه يرحب بأي فرصه تعيده لألمانيا.

يوفنتوس لم يتخلى عن هدفه في الحصول على إيسكو

أفادت بعض التقارير الخاصة أن إيسكو لاعب ريال مدريد مازال ضمن إهتمامات يوفنتوس.

لقد كان الدولي الإسباني مرتبطاً بشكل كبير بالانتقال إلى البيانكونيري في الماضي، وقد يتم الوصول إلى اتفاق مُرضي ليرتدي به اللاعب قميص يوفنتوس في 2020.

مورينيو يعود من بوابة أرسنال في حال ذهاب أوناي إيمري

هناك بعض التقارير التي تُشير لاقتراب المدير الفني مورينيو من تولي المسؤولية الفنية لفريق أرسنال خلفاً أوناي إيمري.

فبحسب ما ورد، فقد التقى مورينيو بالفعل مع رئيس كرة القدم في الجانرز، ومن الممكن أن يحل محل إيمري، خاصة في ظل انتشار تقارير تفيد بوجود الكثير من المشاكل بين المدير الفني ولاعبين كبار في الفريق.

إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحفاظ على ماركينيوس لمدة أطول

وفقاً لما نشرتة صحيفة "Le10Sport" أن ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان على وشك توقيع عقد جديد مع الفريق.

المدافع البرازيلي بفالعل لديه عقد مع البطل الفرنسي حتى صيف 2022، لكن أبطال الدوري الفرنسي حريصون على تمديد فترة إقامته إلى ما بعد ذلك.

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى باريس سان جيرمان في عام 2013 قادماً من روما.

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مانشستر سيتي يسعى لضم مهاجم ستيوا بوخارست الروماني

صرح بوجدان فينتيلا المدير الفني لنادي سيتوا بوخارست الروماني أنه يتوقع 30 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة 30% من أرباح البيع في المستقبل للاعب فلورينيل كومان من أجل انضمامه إلى مانشستر سيتي.

استطاع كومان مؤخراً أن ينضم للمنتخب الروماني، وقد سجل 6 أهداف في 18 مباراة خاضها هذا الموسم.

وصرح فينتيلا بحسب ما أوردته صحيفة "DigiSport" قائلاً: "كانت هناك مناقشات مع بعض الأشخاص من نادي مانشستر سيتي من أجل شراء اللاعب فلورينيل كومان.

البافاري لم يتخلى عن طلبه في الحصول على لاعب

لا يزال بايرن ميونخ مُهتما بالتعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، ولكن تُفيد التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Calcio Mercato" أن إدارة البافاري قررت أنها لن تدفع أكثر من 69 مليون جنية استرليني لضم جناح البطل الإنجليزي.

طارد أبطال ألمانيا اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي.

وفي ظل إبتعاد ساني عن المُشاركة هذا الموسم بسبب الإصابة التي يُعاني منها، يأمل البافاري في أن تكون سبباً لتخفيض سعر اللاعب عند الاتفاق لضمه.

محمد صلاح ضمن مُخططات ريال مدريد في انتقالات صيف 2020

بحسب ما نشرتة "Don Balon" عن أن ريال مدريد يُخطط لعرض 130 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح لاعب ليفربول في الصيف المُقبل.

النجم المصري مستعد لدراسة الانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو في ظل بحث البلانكوس عن بديل لجاريث بيل الذي يبدو أنه من المقرر مغادرته الفريق في العام الصيف المقبل.

استطاع محمد صلاح أن يُسجل خمسة أهداف من عشر مباريات خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.