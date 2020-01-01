أخبار الانتقالات: السبب وراء فشل رحيل كافاني وحزن راكيتيتش لعدم الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديز في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن يساعدوا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان .

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة بإستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي .

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسن من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم .

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنتهي مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية .

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم، 3 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020:

المال السبب الرئيسي في فشل رحيل كافاني

فشل النجم الأوروجوياني إديسون كافاني في الرحيل من نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية لعدة أسباب أهمها المال .

كافاني كان قريب من الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد بشكل كبير قبل أن تفشل الصفقة بسبب الطلبات المادية التي تريدها إدارة الفريق الفرنسي بالإضافة إلى رغبتها في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

وحاول وكلاء اللاعب تسويقه أكثر في الدوري الإنجليزي فقد كانت الرغبة الأولى لدى مانشستر يونايتد هي ضم اللاعب لكن تم الإختلاف بين الطرفين بسبب الراتب الشخصي للاعب بينما نادي تشيلسي كان يرفض فكرة الإعارة .

راكيتيتش حزين لفشل رحيله من برشلونة

عبر النجم الكرواتي راكيتيتش عن حزنه الكبير لعدم قدرته على الرحيل من نادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد وجود الكثير من العروض المُقدمه إليه .

يُذكر أن اللاعب لم ينجح في التواجد بالتشكيلة الأساسية خلال النصف الأول من الموسم سوى في عدة مباريات بسيطة حيثُ خرج من حسابات المدربين كثيراً ورغم ذلك جاءت له العديد من العروض على رأسها نادي الإنتر بالإضافة لبعض أندية الدوري الإنجليزي .

وذكرت بعض المصادر القريبة من اللاعب كان يرغب في الرحيل النهائي لكن إدارة البرسا رفضت ذلك وطرحت حل وحيد هو الرحيل على سبيل الإعارة وهو ما رفضته الأندية الأخرى .

تشيلسي يبحث عن حارس مرمى جديد

بدأت إدارة نادي تشيلسي في البحث عن حارس مرمى جديد استعداداً للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما نفذ صبرها على الحارس كيبا خلال الموسم الحالي .

كيبا يعتبر أغلى حارس مرمى في البلوز وقد كان عليه الكثير من الآمال عندما تم التعاقد معه لكن سًحبت الثقه منه من جانب الجماهير بعد الأخطاء الساذجة التي أقترفها في بعض المباريات الهامة .

وتفكر إدارة تشيلسي في التعاقد مع أحد حراس الدوري الألماني أو البحث عن حارس مميز في البطولات الأوروبية الأخرى دون تحديد قائمة للحراس حتى الأن .

أرتيتا رفض خروج أوزيل من أرسنال

رفض المدير الفني الإسباني أرتيتا خروج النجم الألماني مسعود أوزيل من نادي أرسنال خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية .

هبوط مستوى أوزيل بالإضافة إلى مشاكله الكثيرة في ألمانيا على خلفية بعض الأحداث السياسية وضعت اللاعب تحت الكثير من الضغوط التي جعلته غير مفيد للمدفعجية .

أوزيل كانت لديه الرغبة في الرحيل لتجربة جديدة لكن أرتيتا رفض كل العروض المتاحة وأكد أنه لا توجد نية لديه للتخلي عن أوزيل خلال الميركاتو الشتوي

شالكة يسحب شارة القيادة من نوبل

قام نادي شالكة بسحب شارة القيادة من حارس المرمى ألكسندر نوبل على خلفية تعاقده مع نادي بايرن ميونخ إبتداء من الموسم المُقبل.

الحارس الألماني الشاب تعرض لموجة إنتقادات كبيرة من جانب الجماهير حتى أن إدارة النادي فكرت في تجميد اللاعب حتى نهاية الموسم إلا أن المدير الفني فاجنر أكد على احتياج الفريق إليه .

الجدير بالذكر أن مانويل نوير تعرض لهذا الأسلوب عندما كان في شالكة ورحل إلى بايرن ميونخ .

مانشستر يونايتد وتشيلسي يواصلان المنافسة حول سانشو

يواصل مانشستر يونايتد و تشيلسي رغبتهما في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند سانشو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة بعد الكثير من المفاوضات خلال الميركاتو الشتوي لكنها فشلت بالنهاية .

إدارة الفريق الألماني رفضت رحيل اللاعب مهما بلغت قيمة الصفقة حيثُ فضلت ترحيل أي مفاوضات إلى نهاية الموسم مع وضع مبلغ 100 مليون يورو كبداية للتفاوض مع أي نادي أخر .