أخبار الاتحاد اليوم | بقاء الأحمدي ورفض عرض الاتفاق لحل أزمة العبود

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ...

خاص | رغم أزماته .. الاتحاد يرفض عرض الاتفاق لحل مشكلة العبود

المزيد من الفرق

لا تزال أزمة انتقال اللاعب عبد الرحمن العبود من الاتفاق إلى الاتحاد قائمة، إذ لم يسدد الأخير كامل القيمة المالية للصفقة.(طالع التفاصيل)

بقاء الأحمدي بالاتحاد

اقترب المغرب كريم الأحمدي لاعب اتحاد جدة من البقاء رفقة العميد، بعقد جديد.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد اقترب من الحصول على توقيع اللاعب لمدة جديدة.

الأندية تستعد لعودة الدوري السعودي بدورة مصغرة في يوليو

كشفت تقارير صحفية مُقربة من المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التخطيط لإقامة دورة ودية قبل عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل رسمي.(طالع التفاصيل)

فيديو | عندما تحول ديربي جدة الآسيوي إلى ساحة قتال

دائمًا ما تشهد مباريات ديربي جدة، التي تجمع بين الأهلي و الاتحاد ، أحداثًا ساخنة وعنيفة، وذلك على مر التاريخ، نظرًا لشراسة المنافسة بين الفريقين في مختلف البطولات.(طالع التفاصيل)