أخبار الاتحاد اليوم | "العميد قريب من اللقب" و200 ألف جنيه مكافآت لكل لاعب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

لاعب الاتحاد السابق: العميد قريب من اللقب

يرى مناف أبو شقير؛ لاعب الاتحاد السابق، أن تحقيق فريقه للقب الدوري المحلي بالموسم الجاري أصبح قريبًا، مع تطور أدائه خلال المباريات الأخيرة.

وقال أبو شقير، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "فوز العميد قي كافة مبارياته المقبلة، وتعثر الهلال والشباب، يعني حسم الأمور لصالح الاتحاد، خاصةً في ظل العروض القوية التي يقدمها الفريق مؤخرًا".

وأضاف: "التنظيم الدفاعي الذي يشهده أداء الاتحاد بالموسم الجاري، أدى لإنهاء الأخطاء الدفاعية القاتلة، والتي كانت سببًا في خسائر الفريق بالمواسم الماضية".

لاعبو الاتحاد يتسلمون المكافآت

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، سلمت كل لاعب 30 ألف جنيه، مكافأة الفوز أمام القادسية، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموع المكافآت التي صرفتها إدارة النادي للاعبين في الدور الأول وصل إلى 200 ألف ريال لكل لاعب.

الشمراني يعود

شارك حمدان الشمراني؛ لاعب الاتحاد، في تدريبات فريقه بالأمس بصورة طبيعية، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة.

اللاعب كان قد أصيب بتمدد في الرباط الجانبي للركبة.