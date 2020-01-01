أخبار الاتحاد اليوم | حقائق لا تعرفها عن رومارينيو ووجهة الأحمدي المقبلة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ...

أزمة تضرب الاتحاد .. الفيفا يوافق على فسخ عقد رومارينيو

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فجرت أحدى الصحف القطرية مفاجأة صادمة لإدارة نادي الاتحاد، وذلك بعدما أعلنت عن وجود أزمة تُهدد بقاء المحترف البرازيلي رومارينيو داخل جدران العميد. ( طالع التفاصيل )

رومارينيو خط أحمر وأتمناه في النصر .. رد فعل غاضب من جماهير الاتحاد بسبب فسخ التعاقد

مع أنباء رحيل رومارينيو عن الاتحاد بدأت جماهير العميد في التعبير عن موقفها تجاه اللاعب، وتباينت ردود الأفعال. ( طالع التفاصيل )

ابن فلسطين وقاهر ريال مدريد - حقائق لا تعرفها عن رومارينيو نجم الاتحاد

نكشف العديد من الأسرار الخاصة باللاعب البرازيلي رومارينيو؛ محترف الاتحاد، والتي قد تكون جديدة على بعض المتابعين. ( طالع التفاصيل )

وجهة كريم الأحمدي المقبلة

كشفت صحيفة "فوتبال" الهولندية عن الوجهة المقبلة للمغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، إذ أوضحت أنه دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي ناديه الأسبق تفينتي أنشخيدة الهولندي، من أجل العودة له بالصيف المقبل.

الهلال يتصدر ومركز مفاجئ للاتحاد .. أكثر الفرق جمعًا للنقاط في العقد الأخير

نستعرض اليوم قائمة أندية الدوري السعودي حسب عدد النقاط التي جمعتها خلال تلك المواسم العشرة وقبل انطلاق الموسم الجاري، وقد شهدت وجود الزعيم في الصدارة ومركز مفاجئ ومخيب للاتحاد. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو