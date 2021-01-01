أخبار الاتحاد اليوم | تجديد المدافع يقترب وصراع ثلاثي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تقارير .. الاتحاد يقترب من تجديد عقد سعود عبد الحميد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد اقترب من تجديد عقد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب انتهاء عقده، ومن ثم من الممكن رحيله لأي فريق آخر مجانًا. ( طالع التفاصيل )

صراع ثلاثي على مقعدي الدفاع

بدأ فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، تجهيز لاعبيه، لتعويض غياب قلبي الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي، عن المباراة المقبلة أمام الهلال، للإيقاف.

ويجهز المدرب الثلاثي عمر هوساوي، حمدان الشمراني وعبد المحسن فلاتة، للدفع باثنين منهما في الكلاسيكو.

هل يفاوض جريميو جروهي؟

أوضح روميلدو بولزان جونيور؛ رئيس نادي جريميو البرازيلي، حقيقة ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رئيس النادي البرازيلي في تصريحاته لصحيفة "": "لم ندخل في أي مفاوضات مع جروهي، وإن كان حارسًا ممتازًا، ونجح في فرض نفسه بالاتحاد بعدما كان مهمشًا".

المالكي: الجميع في المنتخب السعودي واحد .. ورينارد يرسل لي مقاطع بشكل دائم

أكد عبد الإله المالكي، لاعب وسط المنتخب السعودي، على أن الأجواء في معسكر الأخضر رائعة وجميع اللاعبين متكاتفة من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز على المنتخب الفلسطيني. ( طالع التفاصيل )