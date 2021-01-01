أخبار الاتحاد اليوم | استعادة ثنائي مصاب قبل الكلاسيكو .. وجروهي لا يرغب في الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد: شرط واحد لاستمرار جروهي معنا الموسم القادم

أشاد حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد بحارس مرمى الفريق مارسيلو جروهي، مؤكدًا أنه لا يتمتع فقط بالأداء الفني المميز بل كذلك بالشخصية القوية الحاضرة دومًا.

جروهي انضم للاتحاد صيف 2019 لكنه لم يلعب النصف الأول من الموسم نتيجة الإصابة، وقد مثلت عودته للفريق في يناير 2020 إضافة قوية للغاية، ويُعد أحد أفضل 3 حراس مرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم. " اقرأ التفاصيل "

موعد وصول برونو هنريكي إلى جدة

كشفت تقارير صحفية، عن موعد وصول البرازيلي برونو هنريكي، لاعب وسط نادي الاتحاد، من أجل الانضمام لصفوف العميد.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن هنريكي سيصل إلى جدة خلال اليومين المقبلين من بلاده، وبعدها سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

الاتحاد يقترب من استعاد 2 من لاعبيه المصابين

اقترب نادي الاتحاد من استعادة جهود لاعبان من نجومه المصابين، قبل المواجهة المنتظرة أمام الهلال، المقرر لها يوم التاسع من إبريل القادم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مهند الشنقيطي الظهير الأيسر للفريق بدأ برنامجه التأهيلي واللياقي في صالة الحديد، بعدما تحسنت إصابته في مفصل القدم، كما شارك عبد الرحمن العبود في التدريبات اللياقية هو الآخر، بعدما كان يعاني من إصابة في الرقبة.

وكيل جروهي يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد

كشف برونو جونكويرا وكيل أعمال البرازيلي مارسيلو جروهي، عن موقف الأخير من الاستمرار مع ناديه الاتحاد، في ظل انتشار أخبار حور اقترابه من الرحيل إلى البرازيل، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وكيل جروهي قال خلال تصريحات لشبكة "portaldogremista": "كل ما تردد حول عودة جروهي للبرازيل حاليًا غير صحيح، والحارس رفض تقديم شكوى في ناديه لدى الاتحاد الدولي (فيفا) رغم عدم حصوله على مستحقاته لأكثر من شهرين".