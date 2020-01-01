أخبار الاتحاد اليوم | لجوء جوناس للفيفا وتحذير من داكوستا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ...

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قانوني يحذر الاتحاد من الاستئناف في قضية مروان دا كوستا

وجه أحمد الأمير؛ الخبير القانوني، تحذيرًا إلى نادي الاتحاد السعودي، من مواصلة الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب الفريق السابق.(طالع التفاصيل)

داكوستا ردًا على رئيس الاتحاد: صرخت في وجه لاعبًا بسبب "التبغ"

رد المغربي مروان داكوستا، مدافع نادي الاتحاد السابق، على أنمار الحائلي رئيس العميد، بعد تصريحات الأخيرة التي خرج بها خلال الساعات الماضية، يوجه فيها بعض الانتقادات والاتهامات له.(طالع التفاصيل)

رئيسه: ديون الاتحاد تتجاوز الـ200 مليون ريال

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد حجم الديون المالية على النادي، موضحًا أنها تتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي وقد ورث جلها من الإدارة السابقة.(طالع التفاصيل)

جوناس يلجأ إلى الفيفا

أزمة جديدة في الفيفا لنادي اتحاد جدة بسبب لجوء جوناس إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.(طالع التفاصيل)