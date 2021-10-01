أخبار الاتحاد اليوم | قميص كورونادو الأكثر مبيعًا .. وطريقة الانتصار بالديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أحمد جميل يضع طريقة انتصار الاتحاد على الأهلي

أكد أحمد جميل، قائد فريق نادي الاتحاد السابق، على أنه يتمنى من لاعبي العميد، الإحساس بالمسؤولية أمام الأهلي، وعدم الدخول بثقة زائدة قد تسلب منهم نقاط المباراة.

وقال خلال تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية: "يجب على الفريق أن يدخل المباراة بتركيز عالي، وأن يعلم اللاعبون بأنهم سيلعبون أمام منافسًا صعبًا، ولا يدخلون بشغف تحقيق الفوز، وأن يفرضوا سيطرتهم والضغط منذ البداية لإحراز هدف".

مبيعات الاتحاد تنتعش بسبب ديربي جدة

أكدت تقارير صحفية، على أن المبيعات في متجر نادي الاتحاد انتعشت بالتزامن مع ديربي جدة، والذي سيقام أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قميص اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو هو الأكثر مبيعًا في المتاجر الخاصة بنادي الاتحاد.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة

أكدت تقارير صحفية على أن المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، ركز خلال التدريبات الأخيرة، على نفس اللاعبين الذين اعتمد عليهم في مباراة التعاون.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كونترا قد يجري تغييرًا طفيفًا في الهجوم، حيث يفاضل بين الثنائي فهد المولد ويوسف نياكاتي.

الاتحاد طرح 14 ألف تذكر لديربي جدة

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد قامت بطرح 14 ألف تذكرة، لمباراة ديربي جدة أمام الأهلي، والتي نفدت في وقت قياسي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن جماهير الاتحاد تمتلك 7 آلاف تذكرة، وتم توزيع 3 آلاف ما بين العائلات والمنصتين الذهبية والفضية، بينما تمتلك جماهير الأهلي 4 آلاف تذكرة.