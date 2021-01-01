أخبار الاتحاد اليوم | موعد جديد للنهائي العربي .. وكاريلي: لدينا فرصة للتتويج بالدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خطوة تفصل جاري رودريجيز عن العودة، وقرار خاص من كاريلي بشأنه

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن خطوة واحدة باتت تفصل جاري رودريجيز عن العودة إلى اللعب مع ناديه الاتحاد عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته طويلًا عن الفريق وأثارت الكثير من التساؤلات حولها.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي. " اقرأ التفاصيل "

180 دقيقة حياة أو موت، ومواجهات متوازنة، وقمة حاسمة .. المباريات المتبقية للهلال والشباب والاتحاد

وصلنا للأمتار الأخيرة من سباق اللقب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد تساقط جُل المتسابقين وأبرزهم النصر والأهلي، وانحصر صراع الفوز بين الثلاثة .. الهلال والشباب والاتحاد، فما هي العراقيل الكبيرة والصعبة التي سيُواجهها كل منهم لمحاولة الوصول لخط النهاية متفوقًا في نقاطه على البقية؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم.

الهلال والشباب يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد في المركز الثالث، فيما يخوض الأهلي والنصر مع عدة أندية صراعًا شرسًا جدًا على المقعد الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا 2022. " اقرأ التفاصيل "

موعد نهائي البطولة العربية الجديد

أكدت تقارير صحفية، على أنه تم تحديد موعد جديد لإقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي ستجمع بين الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي.

وأشارت صحيفة "الشبابية" السعودية إلى أن نهائي البطولة العربية سيقام في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وفي حالة تعذر إقامته في مدينة الرباط المغربية، سيتم نقله إلى الدوحة القطرية أو أبو ظبي الإماراتية.

كاريلي: هدفنا كان المركز السابع وأمامنا فرصة للتتويج بلقب الدوري

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية للتتويج ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هدفه كان المركز الخامس أو السادس أو السابع بالبطولة.

كاريلي قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN" الإسبانية: "نحن في نزهة لطيفة، حيث هناك أربع نقاط بيننا وبين المتصدر، ويتبقى 7 جولات، وهناك إمكانية للحصول على اللقب، ولو وصلنا إلى نهائي كأس الملك سيتبقى لنا 11 مباراة حتى نهاية الموسم".