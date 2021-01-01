أخبار الاتحاد اليوم | حيرة كاريلي .. والاستعانة بالشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

رسميًا .. الهلال يعلن إصابة الدوسري وتفاصيل حالته

أعلن نادي الهلال عن إصابة أحد عناصره الهامة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الزعيم لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل أخذ خطوة جديدة نحو اللقب. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يطلب من إدارة الاتحاد خوض مباراة ودية

وجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، طلبًا لإدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، بخوض مباراة ودية جديدة، بعد إلغاء ودية الوحدة.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن كاريلي أبلغ إدارة الاتحاد بضرورة خوض مباراة ودية، قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كاريلي حائر في تحديد بدائل حجازي والصحفي

يفاضل الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، بين عدد من اللاعبين، من أجل تعويض غياب المصري أحمد حجازي وزميله زياد الصحفي، خلال مواجهة الهلال في الكلاسيكو.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن كاريلي وضع عدد من الأسماء من الاستعانة بهم، أبرزهم عمر هوساوي وحمدان الشمراني وعبد المحسن فلاته.

الجهاز الفني للاتحاد يستعين بالشباب استعدادًا للهلال

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي كاريلي، الاستعانة بعدد من لاعبي درجة الشباب بالنادي، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي ضم عدد من اللاعبين، أبرزهم إبراهيم العطاس والمهاجم عبد العزيز الحسني.