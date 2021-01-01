أخبار الاتحاد اليوم | تخصيص برنامجًا لخماسي الفريق .. وتوقع بعدم الخسارة أمام الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

حفل غير تقليدي .. محمد نور يتلقى عرضًا لمهرجان اعتزاله

ينوي محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، تنظيم مهرجان اعتزاله خاص به، خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يكون بالطريقة التقليدية المعتاد عليها.

القوة العاشرة كان قد اعتزل نهائيًا في 2020، بعدما انتهت فترة إيقافه من قبل لجنة الرقابة على المنشطات، والتي بدأت في 2016. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يبدأ استعداداته لكلاسيكو الهلال

يبدأ فريق نادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الهلال في الجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويعود لاعبو الاتحاد للمشاركة، بعد أن حصلوا على إجازة لمدة يومين، حيث ستشهد التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، يتقدمهم الخماسي زياد الصحفي وسعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي وعبد الرحمن العبود.

كاريلي يخصص برنامجًا خاصًا لخماسي الاتحاد

خصص البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، برنامجًا خاصًا لخماسي الفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كاريلي خصص البرنامج للمغربي كريم الأحمدي، ومهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز، والبرازيلي رومارينيو، وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن اليامي في صالة الحديد بالنادي، تحت إشراف المساعد حسن خليفة، والمعد البدني البرازيلي سيزار مينديز.

توقع إعلامي بعدم خسارة الاتحاد أمام الهلال

يرى الإعلامي جمال عارف، أن فريق نادي الاتحاد لن يخسر أمام الهلال، في مباراة الكلاسيكو التي ستقام يوم الجمعة القادم، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عارف قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "أتوقع أن يتعادل الاتحاد أو فوزه على الهلال، وأنه لن يخسر مباراة الكلاسيكو، لأن الفريق لديه رغبة قوية لتقديم شيء أمام الهلال".