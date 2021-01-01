أخبار الاتحاد اليوم | المالكي يتجنب الجراحة .. والجريس حكمًا لمواجهة الباطن

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 16 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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قرار مفاجئ من الاتحاد بشأن تجديد عقود لاعبيه

اتخذت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا مفاجئًا بشأن تجديد عقود لاعبي الفريق، التي اقتربت من الانتهاء، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقد أكثر من لاعب.

وينافس فريق نادي الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يدخل في منافسة مع الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. "دوري أبطال أوروبا" يهدد استمرار بريجوفيتش مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم فريق الاتحاد، تلقى مفاوضات خلال الفترة الماضية للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بريجوفيتش ظهر بعيدًا عن مستواه خلال الفترة الأخيرة قبل غيابه عن المباريات بسبب الإصابات وغيرها، حيث كان يعول عليه العميد بشكل كبير. " اقرأ التفاصيل "

المالكي يتجنب الجراحة ويكتفي بالبرنامج العلاجي

رفض برونو أولوري، الطبيب المختص بجراحة العظام في مركز أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، إجراء عملية جراحية، بعد إجراء الكشف الطبي عليه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أولوري قرر عدم إجراء الجراحة، لحاجة المالكي للراحة ثم البرنامج العلاجي فقط، ليقترب من العودة مجددًا إلى صفوف فريقه، وذلك بعد شهر من بداية البرنامج العلاجي.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والباطن

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الاتحاد والباطن، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدير المباراة الحكم سامي الجريس، ويساعده الثنائي عبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي، والحكم الرابع تركي الخضير، وحكم الفيديو عبد الله الشهري، ويعاونه محمد الحنفوش.