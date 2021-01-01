أخبار الاتحاد اليوم | العبود يطمئن الجماهير و"التعادل مُرضٍ لنا"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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طرد حجازي ينهي أزمة منتخب مصر ويغيبه عن كلاسيكو الهلال

حصل المدافع المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد على كارت أحمر، خلال مباراة فريقه أمام الرائد، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

العبود يطمئن الجماهير

طمأن عبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد، جمهور ناديه عليه بعدما تعرض للإصابة في رقبته خلال مواجهة الرائد بالأمس.

وقال العبود، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "أنا بخير والحمد لله، الإصابة لن تؤثر في، لا بالتدريبات بعد الإجازة ولا بالمباريات بعد فترة التوقف، فقط احتاج للراحة لمدة يومين إلى ثلاثة".

الأحمدي: تعادلنا مُرضٍ

يرى المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، أن تعادل فريقه أمام الرائد بالأمس 1-1، تعادلًا مرضيًا في ظل ظروف المباراة.

وقال الأحمدي، للقنوات "الرياضية السعودية": "بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكن طرد أحمد حجازي في النصف ساعة الأولى صعب الأمور علينا، بجانب الإجهاد الكبير بسبب ضغط المباريات، لذلك أرى أن التعادل مرضٍ لنا".

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موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

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