أخبار الاتحاد اليوم | طلبات كاريلي وسخرية سييرا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 21 مايو 2020 ...

كاريلي ينقل طلباته لإدارة الاتحاد ويُحدد الصفقات الجديدة

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد تخطيط إدارة النادي للتعاقد مع ثنائي محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن إدارة العميد تعمل حاليًا على استقطاب لاعبين محليين في خانة قلب الدفاع والمحور المتأخر. " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد يتخذ خطوة جديدة ضد غرامة "فيفا" بسبب بريجوفيتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة من قبل نادي الاتحاد تجاه العقوبة المفروضة عليه بسبب شكوى باوك اليوناني.

وكان باوك اليوناني قد قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في غرفة فض المنازعات، ألزمت الاتحاد بدفع 2.5 مليون يورو. " اقرأ التفاصيل "

بيزيتش يكشف موعد عودته إلى نادي الاتحاد

كشف الصربي ألكسندر بيزيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد، المعار لصفوف إف سي سيول الكوري، عن موعد عودته لفريقه السعودي.

بيزيتش قال خلال تصريحات لصحيفة "فوتبال" الصربية: "لن أواصل مع فريق سيول، وسأعود إلى الاتحاد، لارتداء القميص حتى نهاية عقدي".

المهاجم الصربي تابع: "بدأت بشكل مميز مع سيول ولكني تعرضت لإصابة أبعدتني بعض الوقت، وسجلت 10 أهداف خلال 23 مباراة.

سييرا يسخر من اللاعبين العرب

سخر المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي، من اللاعبين العرب.

لويس سييرا أكد على أن اللاعبين العرب يصعب التفاهم معهم أو إقناعهم بشيء ما، وأنهم في حاجة لتعلم بعض أساسيات كرة القدم.