أخبار الاتحاد اليوم | صدمة جديدة من الفيفا بسبب "بيليتش" وأين رفقاء المولد؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ...

إدارة الاتحاد تتلقى صفعة جديدة من الفيفا بسبب الكرواتي بيليتش

تلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي صدمة جديدة بعدما تسلمت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُلزم النادي بدفع باقي مستحقات المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش.(طالع التفاصيل)

إداري بالهلال ومدرب بالفتح .. رفاق المولد في أول مباراة مع الاتحاد، أين هم الآن؟

بدوافع جديدة وحماس منقطع النظير، يعود فهد المولد؛ مهاجم الاتحاد السعودي، إلى الملاعب من جديد، فور رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بالمملكة، والذي متوقع أن يكون في أغسطس المقبل.(طالع التفاصيل)

7 أيام تفصل الاتحاد عن التخلص من "صداع" جلطة سراي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باتت على بُعد 7 أيام فقط من غلق ملف صفقة ضم جاري رودريجيز من جلطة سراي.

الفريق السعودي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من جلطة سراي مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، لكنه تخلى عنه بالإعارة إلى فنربخشه بعد 6 أشهر فقط لعدم الاقتناع بمردوده الفني من جانب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي بدأ الموسم الجاري مع الاتحاد قبل أن يُقال لسوء النتائج.(طالع التفاصيل)

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عادت لنا الحياة واللقب من حق النصر .. ردود الأفعال حول استئناف الدوري السعودي

استقبل الجمهور السعودي إعلان رابطة دوري المحترفين، استئناف المباريات خلال أغسطس المقبل، بانقسام في الآراء.

المباريات بالمملكة كانت قد توقفت في مارس الماضي وحتى إشعار آخر، بعدما ظهرت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة الآلاف.(طالع التفاصيل)