أخبار الاتحاد اليوم | رومارينيو يشيد بـ"المولد" ومحاولات لزيادة دخل النادي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 ...

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الاتحاد يسعى لزيادة دخل النادي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الاتحاد يسعى لزيادة دخل النادي خلال الفترة الحالية من أجل التغلب على الأزمة المالية.

وأضافت الصحيفة أن النادي يدرس إنشاء بعض المدن الترفيهية المصغرة تقع على الشوارع الرئيسية في مدينة جدة مخصصة للعائلات والأطفال.

خاص | تشكيلة هلالية يتخللها ثنائي أهلاوي واتحادي .. العتيبي يختار الأفضل

اختار حسن العتيبي؛ حارس مرمى الهلال السعودي الأسبق، تشكيل الأفضل من اللاعبين المحليين الذين مروا على الكرة السعودية عبر تاريخها. وسيطر على تشكيل الحارس المعتزل، لاعبي الزعيم، سواء من القدامى أو الحاليين، مع وجود اسمين فقط من الأندية الأخرى..(طالع التفاصيل)

رومارينيو : بالمولد سنصبح أقوى

أكد البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد، أن عودة فهد المولد من الإيقاف ستزيد النادي قوة كبيرة خلال الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

عودة الدوري السعودي تُكلف نصف مليار ريال

كشفت تقارير صحفية محلية عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المُقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التكلفة المالية التي المتوقعة في حال استئناف الموسم الجاري.(طالع التفاصيل)