أخبار الاتحاد اليوم | حرمان من الرخصة الآسيوية .. وموقف كمارا من الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حرمان الاتحاد والنصر و6 أندية من الرخصة الآسيوية

حرمت لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 أندية سعودية، من الحصول على الرخصة الآسيوية، والتي يتمكن بها الأندية المشاركة بالبطولات الآسيوية.

لجنة التراخيص منحت الرخصة لسبعة أندية وهم "الهلال والفيصلي والشباب والتعاون والاتفاق والفتح وضمك"، ولم تحصل 8 أندية على الرخصة وهم "النصر والأهلي والرائد والباطن وأبها والقادسية والوحدة والعين".

الاتحاد يتحرك من أجل الرخصة الآسيوية

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد يتحرك من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، بعد قرار لجنة الترخيص بعدم منحه إياها.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد تقدمت باستئناف رسمي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، المؤهلة للمشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

وفد من الاتحاد الآسيوي يزور نادي الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام بزيارة اليوم الخميس إلى مقر نادي الاتحاد بمدينة جدة.

وأشارت التقارير إلى أن الزيارة جاءت ضمن الجولات الميدانية التفقدية التي يقوم بها الوفد، قبل الإعلان عن مستضيف بطولة كأس آسيا للمنتخبات 2027.

الكشف عن موقف كمارا من مواجهة الشباب

كشفت تقارير صحفية، عن موقف اللاعب هارون كمارا، من المشاركة في مباراة فريقه الاتحاد أمام الشباب، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الجمعة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن المعد البدني لفريق الاتحاد، جهز كمارا خلال الأيام الماضية، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد الأخيرة أمام ضمك.

كونترا يضع آخر اللمسات قبل مواجهة الشباب

حرص المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على وضع اللمسات الأخيرة في طريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهة الشباب.

كوزمين قام بتقسيم لاعبي الاتحاد إلى مجموعتين، قبل أن يدمجهما وينفذ بعض التمارين التكتيكية، كان التركيز على الجانب الهجومي، وشارك في التدريبات حمدان الشمراني وسعود عبد الحميد، بعد غيابهما من مباراة ضمك.