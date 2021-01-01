أخبار الاتحاد اليوم | رباعي للأخضر وحجازي إلى مصر، واستراتيجية الاستعداد للكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رباعي الاتحاد ينضم للأخضر، وحجازي إلى مصر

انضم صباح اليوم الإثنين الرباعي زياد الصحفي وفهد المولد وسعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي لمعسكر المنتخب السعودي، حيث تم اختيار الرباعي من جانب المدرب هيرفي رينارد لتمثيل الأخضر خلال معسكر مارس الجاري ومباراتي الكويت الودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

ومن المقرر أن يطير أحمد حجازي إلى مصر للانضمام لمعسكر المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا.

مباراة ودية للاتحاد استعدادًا للكلاسيكو

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد سيخوض مباراة ودية خلال الفترة القادمة ضمن استعداداته لمواجهة الهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

اللاعبون حصلوا على راحة من المران لمدة 4 أيام استغلالًا لتوقف الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا، ومن المتوقع أن يستأنف الفريق تدريباته الأسبوع القادم للكلاسيكو.

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