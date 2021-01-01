أخبار الاتحاد اليوم | رودريجيز خارج الحسابات .. وجروهي قد يرحل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 4 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد يرصد مكافأة للاعبيه .. وكاريلي يحذر الرباعي

قامت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بتقديم وعدًا للاعبين بصرف مكافأة مالية لهم، قبل مواجهة الوحدة بالدوري السعودي للمحترفين، من أجل تحقيق الفوز فيها.

الاتحاد سيواجه الوحدة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

رئيس الاتحاد: الاستقرار سبب النتائج المميزة والدوري ليس هدفنا

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على أنه يسير باستراتيجية محددة وواضحة، منذ أن تسلم أمور إدارة النادي مؤخرًا، متحدثًا عن المستوى الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.

وقال الحائلي خلال تصريحات لقناة "الرياضية" الفضائية: "الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم كله، ووجدنا أندية تعرضت للإفلاس وأشياء أكبر من ذلك، وهذا ما يجعلنا نشكر حكومتنا الرشيدة على الدعم الذي نجده منها". " اقرأ التفاصيل "

رودريجيز يخرج من حسابات كاريلي

يغيب لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز، عن مباراة فريقه الاتحاد أمام الوحدة، المقرر لها غدًا الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي، بسبب مواصلته برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة.

وأدى لاعبي الاتحاد تدريباتهم أمس الأربعاء، حيث ركز المدرب كاريلي على فرض التكتيك المناسب للمباراة، من خلال توزيع اللاعبين إلى مجموعات.

تقارير: جروهي قد يرحل عن الاتحاد

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن الحارس مارسيلو جروهي، لاعب الاتحاد، قد يرحل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، بسبب الأزمات المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وأشارت صحيفة "Mercado Da Bola" البرازيلية إلى أن تأخر إدارة الاتحاد في صرف المستحقات المالية للاعبين، قد يدفع جروهي للرحيل والانضمام إلى نادي جريميو البرازيلي.