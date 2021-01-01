أخبار الاتحاد اليوم | رودريجيز يقترب من العودة .. وحكام أجانب للكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

فهد المولد: فرحتنا بالفوز على الشباب عادية ولا يهم مشاركتي أساسيًا

عبر فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز في مباراة الكلاسيكو أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

بانيجا بعد الهزيمة من الاتحاد: لن نستسلم ولا تعليق على التحكيم

أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط وقائد فريق نادي الشباب، على أن فريقه لن يستسلم، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الاتحاد، بالدوري السعودي للمحترفين.

الشباب تلقى الخسارة من نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يطلب حكامًا أجانب أمام الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتخذت قرارًا قبل مواجهة الهلال، في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بالمطالبة بحكام أجانب، في مباراة الكلاسيكو الذي سيجمع بين الطرفين.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد ستطلب حكامًا أجانب في الكلاسيكو الذي سيجمعه أمام الهلال.

جاري رودريجيز يستعد للدخول في التدريبات الجماعية

تواجد مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز، في الملعب الذي احتضن مباراة فريقه الاتحاد أمام الشباب، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، من أجل دعم فريقه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رودريجيز اقترب من العودة مرة أخرى للمشاركة بالتدريبات الجماعية، استعدادًا للتواجد في المباريات الرسمية.