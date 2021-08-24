أخبار الاتحاد اليوم | تعليق حمزة إدريس على إقالة كاريلي، وفحوصات لجروهي والأحمدي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فحوصات طبية لجروهي قبل مواجهة الفيصلي

خضع مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد لفحوصات طبية يوم أمس الإثنين على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة النهائي العربي مع الرجاء المغربي.

ومن المتوقع أن يتحدد موقف اللاعب النهائي من خوض مباراة فريقه أمام الفيصلي في ثالث جولات الدوري السعودي خلال اليومين القادمين.

اختبار طبي لحسم موقف الأحمدي من مباراة الفيصلي

أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن كريم الأحمدي لاعب وسط الاتحاد سيخضع اليوم الثلاثاء لاختبارات طبية وبدنية لتحديد مدى جاهزيته للعب مباراة الجمعة أمام الفيصلي في الدوري السعودي.

اللاعب المغربي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم السبت الماضي، وقد تواجد في النادي يوم أمس لكنه لم يُشارك في التدريبات الجماعية.

حمزة إدريس: التوتر والعناد سبب إقالة كاريلي

يرى حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق أن العلاقة المتوترة بين إدارة النادي والمدرب فابيو كاريلي كانت السبب الأهم خلف إقالته وليس خسارته النهائي العربي.

وأضاف خلال تصريحاته للعربية "كان هناك حالة من التوتر بين الإدارة والمدرب قبل مباراة الرجاء، وقد وصل كاريلي إلى مرحلة من العناد".

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



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"كاريلي بنى فريقًا جيدًا الموسم الماضي ولعب بشكل قوي أمام الكبار لكنه خسر نقاطًا أمام الصغار كانت كفيلة بتحقيق اللقب، طموح الاتحاد اختلف الآن من بناء فريق مستقر إلى المنافسة على اللقب وهنا ظهر الاختلاف بين الإدارة والمدرب".

أتم مؤكدًا أن الاتحاد لا يحتاج مهاجم فقط في الموسم القادم بل كذلك ظهير أيسر ولاعب وسط محوري.

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