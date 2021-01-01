أخبار الاتحاد اليوم | لماذا تراجع دفاع العميد؟ وظهور بريجوفيتش في الكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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قائمة غير مبشرة للنمور لكن نجم العميد يفرض نفسه .. هدافو كلاسيكو الهلال والاتحاد

هذا الأسبوع ينتظرنا أحد لقاءات الكلاسيكو بين العميد والزعيم، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذه المباراة التي لا ينتظرها الجمهور وحده، إنما اللاعبون كذلك، لتقديم أنفسهم ووضع بصمتهم بطريقة تظل خالدة في التاريخ. ( طالع التفاصيل )

تراجع دفاع الاتحاد .. لغز كبير وتفسير وحيد

لعب الاتحاد 24 مباراة هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد مر دفاعه بحالتين مختلفتين .. الأولى امتاز خلالها بالصلابة والقوة والقدرة على حماية مرماه جيدًا، فيما الثانية شهدت تراجعًا واضحًا في الأداء الدفاعي وأصبح الحفاظ على المرمى خاليًا من الأهداف صعبًا للغاية بل مستحيلًا ... لُغز كبير سنُحاول تفسيره في التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

بريجوفيتش يظهر في الكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، سيعتمد على الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، خلال الكلاسيكو المقبل أمام الهلال.

وأوضحت الصحيفة أن كاريلي اتخذ قراره بعد أن أثبت اللاعب جاهزيته البدنية، بجانب خضوعه لتمارين إضافية حتى موعد المباراة.

كاريلي يراقب نبضات اللاعبين

راقب البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، معدل نبضات قلب كافة اللاعبين، خلال الحصة التدريبية، استعدادًا للكلاسيكو.

ويرغب المدرب في الوقوف على الحالة البدنية للاعبين، رغبة في حصد نقاط الكلاسيكو.