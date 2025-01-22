أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم ضد حكم مواجهة الرائد، ورسالة ريال مدريد بشأن فينيسيوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 يناير 2025.
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بعد الكوارث التحكيمية .. لجنة الحكام تتخذ قرارًا صارمًا بحق حكم مباراة الاتحاد والرائد
الاتحاد هزم الرائد في دوري روشن السعودي
"سنقول له وداعًا إذا حدث هذا!" .. رسالة حاسمة من ريال مدريد إلى السعودية في صفقة فينيسيوس
اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..
"الاتحاديون أيقظوا الوحش ولا خوف إذا رحل ميتروفيتش" .. الهلال يكتب تاريخًا مرعبًا من بوابة الوحدة
الهلال يعود بالوجه الحقيقي المرعب..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
"اتفاق خلف الكواليس لمنع الآخرين من الضغط" .. اتهام صريح لمجاملة الهلال على حساب النصر والأهلي والاتحاد
موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية
بعد انتشار أسماء خمسة لاعبين .. الاتحاد يصدر بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة الراحلين
خماسي زُعم أن رامون بلانيس يريد التخلص منهم..