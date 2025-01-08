أخبار الاتحاد اليوم | حملة ضد معلق الكلاسيكو، وبنزيما يكشف شرط الفوز على الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 يناير 2025.
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من انزلاق علي البليهي أمام كريم بنزيما!
أيام البليهي ليست سعيدة حاليًا
"مواجهة الاتحاد درس للإدارة" .. سامي الجابر يُطالب الهلال بالتخلص من أحد نجومه وضم هذا اللاعب
الأسطوري يُقدم النصيحة للمدرب جورج جيسوس
"هذا وعدي لجمهور الاتحاد" .. بنزيما يكشف شرط الفوز على الهلال والفارق بين مباراة الكأس والمواجهات السابقة
النجم الفرنسي تألق في مباراة الأمس
"هذا ما هزمنا" .. متعب الحربي يُبرئ فترة التوقف من خسارة الهلال أمام الاتحاد
الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح
"تحدثنا مع بنزيما ومباراة الدوري ساعدتنا كثيرًا" .. مساعد مدرب الاتحاد يكشف كلمة السر في الفوز على الهلال
الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح
كلاسيكو رائع انتهى بشغب .. جمهور الاتحاد يخرج عن النص بعد الإطاحة بالهلال من كأس الملك
الجميل أن محاولات اتحادية تدخلت كي لا يتفاقم الموقف..
بتهمة الانحياز .. حملة لإيقاف معلق كلاسيكو الهلال والاتحاد في كأس الملك
رسائل موجهة لقناة "إس إس سي"..
بـ"ركمجة بنزيما وفشار البليهي" .. الاتحاد يسخر من الهلال بعد إقصائه من كأس الملك
الاتحاد فاز لأول مرة على الهلال بعد 13 مباراة متتالية..
"لن أجعل البليهي ضحية والاتحاد لم يفز في الملعب!" .. جيسوس يدافع عن نجم الهلال ويتقمص دور جوارديولا
البليهي تعرض لهجوم عنيف بعد سقوط الهلال أمام الاتحاد..
"مصائب الهلال فوائد عند نيمار وكوارث البليهي مستمرة" .. تحذيرات بلان صدقت رغم كسر لعنة الـ1386 يومًا
الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..
موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
كريم بنزيما ضد الهلال | من مهاجم يعمل "دون ذكاء" إلى الثأر لميسي ورونالدو وخضوع ياسين بونو له!
عودة أولى بعد توقف شهر .. تسفر عن صعود الاتحاد لدور نصف النهائي بكأس الملك؛ فماذا قدم مهاجمه كريم بنزيما أمام الهلال؟!
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
"الاتحاد يسير على خطى برشلونة وأريد هذا اللاعب!" .. بلانيس يكشف عن خطته في الميركاتو
بلانيس جلب العديد من الصفقات الأجنبية التي تتألق مع الاتحاد حاليًا..
فيديو | "جيسوس غامر بميتروفيتش وهذا الدليل!" .. الهلال يتعرض لضربة قوية في كلاسيكو الاتحاد
نجم الهلال يتعرض لـ"الانتكاسة" ضد الاتحاد..
"نحن تعبنا لصناعة تاريخ وأمجاد النادي" .. رسالة عتاب من نايف هزازي لإدارة الاتحاد
لاعب العميد السابق مستاء مما حدث معه