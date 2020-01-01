أخبار الاتحاد اليوم | بند تفعيل شراء حجازي .. وحقيقة مفاوضات ديانج

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته لمباريات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرًا بقيادة مدربه فابيو كاريلي، أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يوضح موقفه من شراء حجازي نهائيًا .. وحقيقة مفاوضات ديانج

تحدث أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد عن موقفهم من شراء أحمد حجازي مدافع الفريق الجديد نهائيًا، والذي انضم مؤخرًا على سبيل الإعارة قادمًا من ويست بروميتش ألبيون.

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وقال دياب في تصريحات لإذاعة "راديو مصر": "الحديث عن تفعيل بند شراء حجازي نهائيًا ليس وقته حاليًا، وهو يمتلك إمكانيات كبيرة ولكن الشراء بشكل نهائي يخضع لبعض المعايير".

وأضاف: "لا يمكنني الحديث عن ما تردد حول مفاوضتنا مع أليو ديانج نجم الأهلي، واللاعبين المصريين ملتزمين فنيًا وانضباطيًا".

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب الجوهرة المشعة لاحتضان ديربي مدينة جدة التاريخي، عندما يلتقي الاتحاد باعتباره صاحب الأرض مع نظيره الأهلي لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بداية النمور للدوري هذا الموسم ليست على ما يرام، حيث لم تتمكن كتيبة كاريلي من تحقيق أي انتصار حتى الآن، واكتفت بنقطة واحدة من مباراتين بعد الهزيمة من الاتفاق والتعادل مع الفتح. (طالع التفاصيل)

مفاجأة الاتفاق، خليل الزياني ولا للأجانب .. الدوري السعودي في الثمانينات

انطلق مساء أمس السبت الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وهو الموسم الـ45 من البطولة التي انطلقت موسم 1976-1977 بعد موسم سابق كان تصنيفي.

ويحمل الهلال لقب الدوري السعودي، وبالتأكيد سيُواجه منافسة شرسة من عدة أندية على رأسها النصر للحفاظ على لقبه هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

كف مليء بالتراب وأكل القرنفل .. أشهر أعمال الشعوذة والسحر بالكرة السعودية

يؤمن الجميع بوجود السحر، وعلى الرغم أن الكثير يعتبر اللجوء له من المحرمات، إلا أن ذلك الأمر لم يمنع انتشار المشعوذين والدجالين، حتى وصل بهم الأمر إلى كرة القدم. (طالع التفاصيل)