أخبار الاتحاد اليوم | موقف العبود و"العميد له طابعه الخاص في المباريات الكبرى"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

غموض موقف العبود

لم تتأكد حتى الآن إمكانية مشاركة عبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد، بمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، في التاسع من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، للتمهيد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفد الآسيوي في الاتحاد

زار وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأحد، مقر نادي الاتحاد، للاطمئنان على تجهيزات النادي، لانطلاق دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ سيستضيف المجموعة الثانية التي تضم الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

اليامي: الاتحاد له طابعه الخاص في المباريات الكبيرة

يرى الحسن اليامي؛ لاعب الاتحاد السابق، أنه رغم تأثير غياب الثنائي أحمد حجازي وزياد الصحفي عن مواجهة الهلال المقبلة، إلا أن العميد له طابع خاص في المباريات الكبيرة.

وقال اليامي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "فوز الهلال في الكلاسيكو يضمن اللقب له بنسبة كبيرة، لأن الفارق سيزيد عن أقرب المنافسين له خاصة الاتحاد بـ 9 نقاط".

وأضاف: "غياب حجازي والصحفي مؤثر للغاية، لكن الاتحاد مهما تراجع مستواه، له طابعه الخاص أمام الفرق الكبيرة، إذ يتحلى بالشجاعة والروح والقتال، وإذا ظهر فهد المولد ورومارينيو بمستواهما العالي، فالفوز سيكون حليفًا للاتحاد".

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