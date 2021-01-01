أخبار الاتحاد اليوم | لفتة من الهلاليين وحجم إصابة هوساوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

اقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

موقف رائع من جوميس وكريري تجاه عمر هوساوي

أكد عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد السعودي، أن أن ما حدث بينه وبين الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أمر طبيعي ووارد حدوثه في عالم كرة القدم، مشددًا على مسامحته له. ( طالع التفاصيل )

تفاصيل إصابة هوساوي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نتيجة أشعة عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد، أثبتت تعرضه لكدمة قوية في منطقة الحوض، ولم تكن كسر في الضلوع كما كان متخوفًا.

اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة الهلال، إذ خرج بعد مرور عشر دقائق فقط من الشوط الأول.

5 ذهبيين فقط في عمومية الاتحاد

ينتظر أن تعقد إدارة الاتحاد اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية العادية الخاص بها، لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن خمسة ذهبيين فقط سيحضرون الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الذهبيين تقلص نظرًا لعدم تفعيل عدد كبير منهم العضوية، على أن يحضر 32 عضوًا عاديًا الاجتماع.

تجهيز القرني

يعمل الجهاز الفني للاتحاد خلال الفترة الحالية على تجهيز حارس المرمى فواز القرني، للمشاركة في المباراة المقبلة، نظرًا لإيقاف الحارس الأساسي مارسيلو جروهي، لتراكم البطاقات.

ويغيب القرني عن الملاعب منذ فترة طويلة، إذ أثبت جروهي كفاءته، وحجز مكانه في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة.