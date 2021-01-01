أخبار الاتحاد اليوم | أسباب ضعف الهجوم، وتطورات إصابة رودريجيز وهنريكي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم 27 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يتدرب على التسديد ويتوجه إلى الدمام

ركز فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد خلال مران الأمس على تدريب اللاعبين جميعًا على التسديد من مسافات بعيدة لتطوير تلك المهارة لديهم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في جدة عصر اليوم السبت قبل التوجه إلى الدمام لمواجهة القادسية يوم غدٍ الأحد في مباراة سيغيب عنها الموقوف أحمد حجازي والثنائي المصاب جاري رودريجيز وبرونو هنريكي، ومن المتوقع عودة مهند الشنقيطي للعب بعد تعافيه من الإصابة.

تطور إيجابي في إصابة هنريكي

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن برونو هنريكي لاعب وسط الاتحاد بات قريبًا من بدء برنامجه التأهيلي الخاص بعد خضوعه لعملية جراحية في البرازيل.

اللاعب كان قد أجرى جراحة في البرازيل، ويُتابع الجهاز الطبي للاتحاد التقارير الخاصة بحالته وسط حالة من التفاؤل بدخوله فترة التأهيل قريبًا.

جاري رودريجيز يقترب من العودة للتدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن جاري رودريجيز بات قريبًا من إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي والعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وأوضحت الرياضية أن مهاجم الرأس الأخضر يتدرب حاليًا في صالة الحديد يوميًا ضمن برنامجه التأهيلي، وبعدها سيخضع لبرنامج بدني خاص يُنفذه على أرض الملعب لاستعادة لياقته البدنية تمامًا قبل العودة للتدريبات الجماعية.

من جانبها، قالت صحيفة المدينة أن رودريجيز سيعود للعب مع الاتحاد بدءًا من مباراة الوحدة في الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

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