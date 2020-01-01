أخبار الاتحاد اليوم | التخلص من بريجوفيتش والتحرك لإنهاء أزمة رودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 2 مايو 2020 ...

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الاتحاد يستأنف على قضية مروان داكوستا

قدمت إدارة نادي الاتحاد استئنافًا لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، على القرار الصادر للمغربي مروان داكوستا، مدافع الفريق السابق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن استئناف الاتحاد أبرز جميع الأوراق والمستندات تجاه قضية داكوستا، بعد تسلم كافة الحيثيات التي طالب لها محامو النادي.

وتعمل الإدارة القانونية في نادي الاتحاد بشكل متواصل، لمعالجة كافة الملفات القانونية، وعلى اتصال مباشر مع محامي النادي المكلفين بالتعامل مع القضايا الخارجية، وفق متابعة دقيقة لتذليل أي عقبات إن وجدة في أي قضية دولية.

الاتحاد ينتظر عرضًا يونانيًا للتخلص من بريجوفيتش

ينتظر نادي الاتحاد السعودي، عرضًا من نادي باوك اليوناني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن نادي الاتحاد يسعى للتخلص من بريجوفيتش، بعد خروجه من حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق.

إدارة الاتحاد تتعلم من أخطاء الماضي وتتحرك لحل الأزمات مع الفيفا

بدأت إدارة نادي الاتحاد التحرك لحل الأزمات التي تُحاصر الفريق خلال الفترة الحالية، والتهديد الذي تجده الإدارة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويُعاني الفريق خلال الفترة الحالية من الديون المتراكمة على إدارة النادي، والمستحقات المتأخرة للمحترفين الأجانب. "اقرأ التفاصيل"

جداليات سعودية | الاتحاد والأهلي – من هو كبير ديربي جدة؟

جدة كذا أهلي وبحر أم جدة كذا اتي وبحر، أنشودة يختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد، وكلا منهما يرى نفسه الأجدر بلقب كبير جدة.

يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي، متغنياً بهما آنذاك لكنها تركت لفترة طويلة بعد وفاته، ولم تتداول بل أشبه بأنها نسيت من الجيل الحالي. " اقرأ التفاصيل "