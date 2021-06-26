أخبار الاتحاد اليوم | موعد ومكان معسكر الإعداد، وتطور ملفت في ملف "سعود"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يتجاوب مع طلبات سعود عبد الحميد لتجديد عقده

أكدت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تجاوبت مع طلبات سعود عبد الحميد لتجديد عقده مع النادي، والذي سينتهي بنهاية الموسم القادم.

الاتحاد عرض بداية 5 ملايين ريال سعودي لتجديد عقد الظهير الأيمن المتميز، لكن سعود ووكله رفضا وطالبا بالمزيد خاصة في ظل وجود عروض أمامهما بمبالغ أكبر.

الصحيفة أوضحت أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا ثانيًا تضمن زيادة في راتب اللاعب وقد نال رضاه ووكيله، ولم تكشف المصادر عن قيمة الراتب الجديد لكنها أشارت إلى أن التوقيع سيتم بعد عودة اللاعب من معسكر المنتخب الأولمبي.

نقل معسكر الاتحاد الخارجي من النمسا إلى الإمارات

قرر الاتحاد نقل معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد إلى جبل علي في الإمارات بدلًا من النمسا، وذلك لعدم حصول لاعبيه على تأشيرات دخول الدولة الأوروبية.

وجاء اختيار الإمارات نظرًا لسهولة توفير مباريات ودية قوية للفريق خلال فترة المعسكر.

موعد معسكر الاتحاد الخارجي الإعدادي، والغائبون عنه

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن معسكر الاتحاد الإعدادي للموسم الجديد سيبدأ في السابع من يوليو القادم وسيتخللها إقامة مباراة ودية خلال نفس الشهر على ملعب النادي.

المعسكر الخارجي سيُقام في الإمارات بدءًا من يوم 21 يوليو القادم، وسيلعب الاتحاد خلاله 4 مباريات ودية أمام أندية الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي دبي والوصل.

وسيغيب عن فترة الإعداد للموسم الجديد 3 من نجوم الاتحاد، هم المصري أحمد حجازي والسعوديين سعود عبد الحميد وعبد الرحمن اليامي لتواجدهم مع منتخبي مصر والسعودية في أولمبياد طوكيو 2020.

كاريلي يحسم مستقبل فواز القرني

أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الاتحاد طلبت من المدرب فابيو كاريلي حسم موقف فواز القرني حارس مرمى الفريق من اللعب في الموسم الجديد.

اللاعب كان قد طلب الرحيل بالبيع أو الإعارة لرغبته اللعب في ظل وجوده الدائم على دكة البدلاء لتألق البرازيلي مارسيلو جروهي، وترغب الإدارة بالحفاظ على القرني لكنها تعلم جيدًا أن ذلك لن يحدث سوى بوعده بالحصول على فرص أكثر للعب وهو ما سيُقرره المدرب البرازيلي في بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

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