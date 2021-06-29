أخبار الاتحاد اليوم | صدمة الاتفاق، وموعد وصول كاريلي والأجانب لجدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كاريلي يحسم مستقبل هنريكي

أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر بقاء لاعب الوسط برونو هنريكي مع الفريق الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن كاريلي يرى لاعب الوسط البرازيلي من العناصر المهمة في الفريق ويود استمراره خاصة أن عقده مازال ساريًا، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات العميد في الوقت المحدد.

تحديد موعد وصول كاريلي والأجانب إلى جدة

أصبح من المقرر أن يصل فابيو كاريلي وجهازه المساعد إلى جدة يوم 7 يوليو القادم لقيادة تدريبات الاتحاد استعدادًا للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإدارة اتفقت مع اللاعبين الأجانب باستثناء ألكسندر بريجوفيتش على الحضور إلى جدة في نفس الموعد للانخراط في التدريبات قبل السفر إلى الإمارات.

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زياد الصحفي خارج النهائي العربي

أصبح مؤكدًا غياب زياد الصحفي عن مباراة الاتحاد أمام الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال نظرًا لعدم اكتمال شفائه وتأهيله.

الصحفي تعرض لإصابة في الساق خلال الموسم الماضي، وقد أجرى عملية جراحية أبعدته عن المراحل الأخيرة من الدوري السعودي، وقد بدأ أمس برنامجه العلاجي الخاص في فرنسا استعدادًا للموسم الجديد.

اللاعب لديه رغبة كبيرة للعودة سريعًا إلى الملعب للمشاركة في مباريات الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ12 من أغسطس القادم، لكن الأكيد أنه لن يلعب النهائي العربي أمام الرجاء.

مستحقات العبود .. الاتفاق يصدم الاتحاد

أكدت صحيفة اليوم السعودية أن الاتفاق رفض جدولة مستحقاته المالية لدى الاتحاد عن صفقة عبد الرحمن العبود، والبالغة 3 ملايين ريال سعودي.

الاتحاد يعمل حاليًا على تسديد ديونه البالغة 140 مليون ريال تقريبًا ليحصل على شهادة الكفاءة المالية، وتُحاول الإدارة تسديد جزء من الديون وجدولة جزء آخر.

وقد خاطبت الإدارة نظيرتها في الاتفاق لجدولة المبلغ المستحق لكن طلبها قوبل بالرفض، إذ يُصر الاتفاق على الحصول على المبلغ كاملًا ودون جدولة.

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