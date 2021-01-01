أخبار الاتحاد اليوم | تصريحات الحائلي المثيرة والمهمة، والتجديد لكاريلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد يتجه للتجديد مع فابيو كاريلي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن توجه مجلس إدارة الاتحاد لتجديد عقد المدرب الحالي للفريق، البرازيلي فابيو كاريلي، للموسم القادم، خاصة في ظل المستويات الممتازة التي يُقدمها الفريق مؤخرًا بجانب رغبة الإدارة في الحفاظ على الاستقرار.

ولم يفتح المسؤولون في الاتحاد باب المفاوضات بعد مع كاريلي، وذلك خوفًا من تأثير ذلك على مسيرة الفريق في الدوري السعودي، إذ يرغب الجميع في توحيد الجهود والتركيز على إعداد الفريق للمباريات الخمسة المتبقية في الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن موقف اللاعبين وعلى رأسهم كريم الأحمدي من الاستمرار في صفوف الاتحاد سيُحسم في نهاية الموسم الجاري.

رئيس الاتحاد: الهلال الأقرب لها، وبن نافل صديق لي

أشاد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد بالعلاقة القوية مع الهلال ورئيسه فهد بن نافل، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد أن رئيس الهلال هو الأقرب له وبينهما تواصل دائم ونقاش حول العديد من القضايا والنقاط التي تخص الناديين وكرة القدم السعودية.

وأضاف حول النادي الأقرب للاتحاد "علاقتنا جيدة مع جميع الأندية، لكن الهلال يبقى الأقرب لنا وبيننا علاقات أقوى مما هي مع غيره من الأندية".

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