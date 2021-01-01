أخبار الاتحاد اليوم | خطة توفير الاستقرار، وتهديد بخصم النقاط

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد مُهدد بخصم نقاط من رصيده

أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الاتحاد أصبح مهددًا بخصم نقاط من رصيده في الدوري السعودي بسبب عدم تسديده المستحقات المتأخرة عن صفقة هارون كمارا لنادي القادسية.

الصحيفة أوضحت أن القادسية خاطب لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطبيق اللائحة على الاتحاد بعد تخلفه عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات القاضي بتسديده 11 مليون ريال سعودي متأخرة من صفقة كمارا.

يُذكر أن قرار لجنة فض المنازعات صدر في 18 يناير الماضي ولم يستأنف نادي الاتحاد منه، مما يعني أن نهاية المهلة اللازمة لتسديد المبلغ انتهت في التاسع من مارس الجاري.

مصاب واحد فقط في عيادة الاتحاد

انتهت أخيرًا أزمة الإصابات في الاتحاد، إذ بعدما كانت عيادة النادي تعج بالمصابين أصبحت لا تضم إلا لاعبًا واحدًا هو البرازيلي برونو هنريكي الذي أجرى جراحة في البرازيل قبل عدة أسابيع.

وكان حمدان الشمراني آخر اللاعبين الذين غادروا عيادة الاتحاد.

من جانب آخر، منح المدرب فابيو كاريلي اللاعبين راحة يوم أمس عقب الفوز على الشباب، وذلك بهدف تجنيبهم الإرهاق والإصابات العضلية، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات.

خطة توفير الاستقرار .. تجديد عقود اللاعبين وبقاء كاريلي

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وضعت خطة تهدف لتوفير الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت المدينة أن تلك الخطة تتضمن خطوتين، الأولى تجديد عقد المدرب فابيو كاريلي لموسم جديد مما يعني استمراره مع الفريق لثلاثة مواسم وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة.

الخطوة الثانية هي فتح ملف تجديد عقود اللاعبين مع منح الأولوية في التجديد للعقود القريبة من الانتهاء، وذلك حتى لا تتراكم ويُجبر النادي على تحمل نفقة تجديد أكثر من عقد في وقت واحد.

البطاقات تُقلق كاريلي قبل كلاسيكو الهلال

أصبحت مواجهة الهلال مهمة وحاسمة جدًا في طموحات الاتحاد للمنافسة على لقب الدوري السعودي، خاصة بعدما أصبح على بُعد 3 نقاط فقط من الصدارة التي يحتلها الهلال والشباب.

ولذا باتت البطاقات الصفراء مصدر قلق كبير للمدرب البرازيلي، حيث يخشى حصول أحد لاعبيه المهددين بالإيقاف على بطاقة صفراء في المباراة القادمة أمام الرائد تمنعه من اللعب ضد الهلال في الجولة الـ25.

الرباعي المهدد بالإيقاف هم عبد العزيز البيشي ومارسيلو جروهي وعبد الرحمن العبود وزياد الصحفي، وقد غادر تلك القائمة المدافع المصري أحمد حجازي بعد إيقافه عن مواجهة القادسية.