أخبار الاتحاد اليوم | "العميد قادر على المضي بعيدًا، بشرط"، ونقل قمة الشباب من جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد يُواجه الوحدة والشباب في مكة المكرمة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل عدة مباريات للأهلي والاتحاد من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) بسبب أعمال صيانة في الملعب.

وأعلنت لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء نقل المباراة القادمة للاتحاد في الدوري السعودي والتي ستكون أمام الوحدة بجانب قمة الجولة الـ23 أمام الشباب إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة (الشرائع)، موضحة أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي.

مران الاتحاد .. محاضرة فنية وتدريبات استرجاعية

واصل الاتحاد تدريباته يوم أمس دون توقف عقب الفوز الكبير على القادسية يوم الأحد الماضي، وقد استبق المدرب فابيو كاريلي المران بمحاضرة فنية تحدث خلالها مع اللاعبين حول أحداث مباراة القادسية وأبرز نقاطها الفنية.

وبدأ المران فور نهاية المحاضرة فورًا، والذي أقره المدرب البرازيلي رغم وصول الفريق إلى جدة في الواحدة من صباح الإثنين، وتضمن تدريبات استرجاعية للاعبين الذين واجهوا القادسية وتدريبات اعتيادية للبقية.

جاري رودريجيز يُواصل التأهيل

واصل جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد العمل وفق برنامجه العلاجي والتأهيلي الخاص بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته عن الاتحاد لمدة شهر تقريبًا.

وقد أوضحت المصادر أن مهاجم الرأس الأخضر بات قريبًا من إنهاء برنامجه والعودة للتدريبات الجماعية ثم المباريات.

البلوي: الاتحاد قادر على المضي بعيدًا هذا الموسم

أكد حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد أن الفريق قادر على المضي بعيدًا في الدوري السعودي هذا الموسم، لكنه حدد شرطًا لذلك حسبما نقلت صحيفة الوطن السعودية.

إذ قال "الاتحاد قادر على الذهاب بعيدًا في المنافسة هذا الموسم لكن بشرط أن يستشعر الجميع أهمية المرحلة ويعملون على تحقيق الأهداف التي تتوافق مع توجه العميد في المنافسة".