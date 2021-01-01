أخبار الاتحاد اليوم | أزمة حجازي، وعودة مدافع الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي يُجنب لاعبيه الإرهاق قبل مواجهة الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدير الفني للاتحاد "فابيو كاريلي" عمل خلال المران الأخير على تفادي التدريبات الصعبة والثقيلة بدنيًا على اللاعبين بهدف حمايتهم من الإرهاق بعد جهدهم الكبير خلال مواجهة الوحدة الأخيرة.

وخضع اللاعبون الأساسييون يوم أمس لتدريب خفيف فيما تدرب البقية بشكل اعتيادي استعدادًا لمواجهة الشباب المهمة يوم الأربعاء القادم.

وقد شارك جميع اللاعبين في التدريبات إلا جاري رودريجيز الذي مازال يعمل وفق برنامجه التأهيلي الخاص.

الشباب يستعيد مدافعه أمام الاتحاد

يستعيد الشباب مدافعه عبد الله الزوري خلال مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي، والذي غاب عن مواجهة القادسية الأخيرة بسبب الإصابة.

النجم السعودي شارك في مران الأمس تحت قيادة كارلوس هيرنانديز استعدادًا لمواجهة الأربعاء المرتقبة.

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