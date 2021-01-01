أخبار الاتحاد اليوم | الشباب يستعيد كامل لاعبيه، وتأجيل عودة الجوهرة المشعة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تأجيل عودة ملعب "الجوهرة المشعة" لاحتضان المباريات

يبدو أن الاتحاد والأهلي لن يلعبا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ تأجل من جديد موعد عودة الملعب لاحتضان المباريات بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة.

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة كان قد أغلق بعد مرور عدة جولات في الدوري السعودي هذا الموسم للصيانة، وقد أعيد فتحه من جديد واحتضن مباراتين فقط هما الاتحاد وأبها والأهلي والهلال، وبعدما أغلق من جديد بأمر من وزير الرياضة للحالة السيئة التي بدا عليها.

وأجرى المسؤولون في الملعب اختبارًا للملعب، حيث تم دعوة نادي جدة لأداء تدريبات عليه لاختباره، وقد أثبتت الاختبارات أن الأرضية لا تزال تحتاج إلى الصيانة.

وبدأت أعمال الصيانة الجديدة حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية، ويسعى المسؤولون عن الملعب بقوة إلى تجهيز الملعب قبل نهاية الموسم الجاري.

بعد عودة العابد .. الشباب يُواجه الاتحاد بقائمة كاملة

يُواصل الشباب تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وقد حملت الأيام الأخيرة أخبارًا رائعة للمدرب كارلوس هيرنانديز.

إذ اكتملت صفوف متصدر جدول الترتيب تمامًا بانضمام نوافد العابد للتدريبات الجماعية يوم أمس عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة القادسية الأخيرة، وقد عاد قبله المدافع عبد الله الزوري.

ويستعيد الشباب خلال المباراة كذلك لاعبيه سيبا وإيجور ليشنوفيسكي بعد غيابهما عن المباراة الماضية للإيقاف.

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