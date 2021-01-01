أخبار الاتحاد اليوم | رومارينيو يتفوق على نيمار، ورسالة هداف الاتحاد للعشاق والخصوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رومارينيو: أريد الأهداف والبطولات

وجه البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد رسالة واضحة لجماهير فريقه ومنافسيه، إذ أكد على رغبته إحراز المزيد من الأهداف وكذلك التتويج بالبطولات هذا الموسم.

جاء ذلك خلال تصريحاته لصحيفة "يو إيه أل إسبورتي" البرازيلية، والتي قال فيها "أريد إحراز المزيد من الأهداف هذا الموسم، بل والفوز بالبطولات كذلك. الأهداف كانت دومًا جزءًا من مسيرتي الكروية، إحرازي الكثير منها في الفترة الحالية يعطيني دوافع كبيرة لتسجيل المزيد".

نجم الاتحاد هداف البرازيليين خارج البرازيل

قالت صحيفة "يو إيه أل إسبورتي" البرازيلية أن نجم الاتحاد رومارينيو هو هداف البرازيليين الذين يلعبون خارج البلاد في موسم 2020-2021، متفوقًا على نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة في التفاصيل أن رومارينيو استطاع إحراز 16 هدفًا مع الاتحاد في الدوري السعودي خلال 26 مباراة، ليتفوق على نيمار صاحب الـ13 هدفًا.

محمد الشيخ: الاتحاد ليس فريق متكامل، لكن هذا ما جعله منافس

قال الناقد الرياضي محمد الشيخ أن الاتحاد لا يُعد فريقًا متكاملًا من حيث العناصر الأساسية والبدلاء، مشيرًا إلى أن خسارة أي لاعب من لاعبيه المهمين يؤثر عليه كثيرًا.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ: الاتحاد ليس فريق متكامل لكن سلسلة الانتصارات التي حققها جعلته منافس قوي..



جمال عارف: ركلة الجزاء في الدقيقة 55 لو سجل لن تشاهد كمارا.. #قناة_SBC pic.twitter.com/PzDlWuNsZw — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 19, 2021

وأضاف حول ما جعله منافس في الدوري هذا الموسم "الاتحاد يُعاني هذا الموسم من عدم وجود دكة بدلاء قوية وحتى نواقص في التشكيل الأساسي خاصة في مركز المهاجم، لكن مع هذا فقد استفاد من تحقيقة سلسلة نتائج جيدة وأصبح منافس، وهو مرشح للفوز على الرائد، لكن أخشى عليه من آثار الخروج من الكأس أمام الفتح".

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