أخبار الاتحاد اليوم | سجل رائع لكاريلي ضد الفتح، و50 مليون ريال من الحائلي للنادي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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سجل رائع لكاريلي أمام الفتح

يستعد الاتحاد لمواجهة الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الثلاثاء، ويتسلح الفريق بسجل مدربه الرائع أمام النموذجي.

المدرب فابيو كاريلي واجه الفتح 4 مرات في الدوري السعودي لم يخسر أي واحدة منهن، إذ كانت الأولى حين كان على رأس الجهاز الفني للوحدة وانتهت بالتعادل السلبي.

كاريلي واجه الفتح مع الاتحاد في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين.

مران الاتحاد .. اجتماع مهم وتدريب خاص على التسديدات

واصل الاتحاد يوم أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة الغد المرتقبة مع الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد خضع اللاعبون لتدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة وفرض المدرب فابيو كاريلي عليهم إجراء مناورة تكتيكية على منتصف الملعب ركز خلالها على تنفيذ بعض الأفكار الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

وخصص كاريلي فقرة من المران للتسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ يبدو أن الفريق سيلجأ لهذا السلاح في هجومه على مرمى الفتح.

وعقب نهاية المران، اجتمع المدرب كاريلي مع أحمد كعكي نائب رئيس النادي في حضور حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق، وذلك للنقاش حول الأمور الخاصة بالفريق وتحديات المرحلة القادمة.

البكيري: إدارة الحائلي دعمت الاتحاد بـ50 مليون ريال سعودي

قال الناقد الرياضي محمد البكيري أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي دعمت النادي هذا الموسم بمبلغ يقترب من 50 مليون ريال سعودي.

#الديوانيه

محمد البكيري:

إدارة "أنمار الحائلي" من الإدارات القليلة التي دعمت ناديها، دفعت ما يقارب 50 مليون، وسددت التزامات لثلاث إدارات سابقة، وتحملت تبعات سابقة تصل إلى 2013. pic.twitter.com/qw2N1btEaC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 14, 2021

وأضاف "إدارة الاتحاد الحالية برئاسة الحائلي واحدة من الإدارات القليلة للأندية التي دعمت النادي ماليًا، قدمت 50 مليون ريال تقريبًا، كما التزمت بتسديد ديون 3 إدارات سابقة لأندية ولاعبين مختلفين، كما تحملت تبعات قضايا مالية تعود إلى عام 2013".

اختفاء وهروب وإجبار .. صفقات أثارت الجدل بتاريخ كرة القدم ولم تتم

الاتحاد ارتبط بواحدة من الصفقات التي أثارت جدلًا مستمرًا حتى اليوم، ولم تتم. التفاصيل هنا