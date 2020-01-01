أخبار الاتحاد اليوم | اقتراب حل أزمة جالطة سراي وفلانويفا يختار الأفضل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ...

7 أيام تفصل الاتحاد عن التخلص من "صداع" جلطة سراي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باتت على بُعد 7 أيام فقط من غلق ملف صفقة ضم جاري رودريجيز من جلطة سراي.

الفريق السعودي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من جلطة سراي مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، لكنه تخلى عنه بالإعارة إلى فنربخشه بعد 6 أشهر فقط لعدم الاقتناع بمردوده الفني من جانب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي بدأ الموسم الجاري مع الاتحاد قبل أن يُقال لسوء النتائج.(طالع التفاصيل)

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فيلانويفا يختار لاعب مفاجأة كأفضل مهاجم لعب بجواره

كشف اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي الاتحاد السابق والفيحاء الحالي في تصريحات أبرزها حساب "Veloso" عبر موقع تويتر عن المهاجم الأفضل الذي لعب معه خلال مسيرته.(طالع التفاصيل)

تساويه مع ميسي ورونالدو وقيادة قارية وعالمية - لحظات فارقة في مسيرة فهد المولد

إذا كانت كافة الجماهير حول العالم تنتظر عودة النشاط الرياضي والمباريات بفارغ الصبر، فإن جمهور اتحاد جدة لم يعد لديه أي صبر لرؤية نجمهم فهد المولد في الملاعب مرة أخرى.(طالع التفاصيل)

وزير الرياضة: مصير الدوري غامض وهذا موقفنا من التشفير

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودية، عن عدة قضايا المثارة خلال الفترة الحالية، موضحًا موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العودة.

الدوري السعودي توقف منذ مارس الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وحتى إشعار آخر، وإن كان اتحاد الكرة قد أشار أن العودة محتملة في أغسطس المقبل، لكن هذا ما نفاه وزير الرياضة.(طالع التفاصيل)