أخبار الاتحاد اليوم | إشادة هلالية بفهد المولد .. وموعد انطلاق الموسم الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الاتحاد السعودي يعلن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق مسابقات الموسم الكروي الجديد بشأن المسابقات في السعودية لموسم 2021 – 2022.

وشهد موسم 2020/2021 إثارة كبيرة ومتعة رائعة بين الأندية في جميع المسابقات، حيث تظل المنافسة حتى الجولات الأخيرة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

بعد غياب عامين .. رسالة خاصة من فهد المولد بعد المشاركة مع السعودية

عبر فهد المولد، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، عن سعادته البالغة، بعد عودته للمشاركة مع منتخب بلاده، بعد غياب دام سنتين، وذلك بعدما شارك في مباراة فلسطين.

فهد المولد شارك في مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، والتي انتهت بفوز الأخضر بخماسية دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم إفريقيا 2023. (طالع التفاصيل)

جوميس: الدوسري مبدع والمولد رائع .. أدعم جميع لاعبي منتخب السعودية

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، على أنه يدعم جميع لاعبي المنتخب السعودي، وليس زملائه لاعبي الزعيم فقط مع الأخضر خلال المباريات الدولية.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا كبيرًا على شقيقه الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023. (طالع التفاصيل)

جاهزية الشنقيطي لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد من اللحاق بمواجهة الهلال في لقاء الكلاسيكو ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن مهند الشنقيطي تعافى من الإصابة التي كانت لحقت به في مفصل القدم، وأصبح جاهزًا للتواجد أمام الزعيم.