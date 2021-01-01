أخبار الاتحاد اليوم | الحائلي يحفز اللاعبين .. وتطورات إصابة ثنائي الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بعد تألقه .. الاتحاد يحسم مصير آل منصور مع الفريق

تدرس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مصير حمد آل منصور الظهير الأيسر للفريق، من الاستمرار لمدة موسم آخر، بعد المستوى الذي ظهر به الفترة الماضية.

حمد آل منصور انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليقدم اللاعب مستوى مميز مع النمور. " اقرأ التفاصيل "

الحائلي يحفز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الباطن

قدم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، وعدًا للاعبي فريقه، قبل مواجهة الباطن المنتظرة، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينهم، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الحائلي حفز اللاعبين، عن طريق رصد مكافأة مالية مناسبة، حال تحقيق الانتصار والحصول على نقاط المباراة، بالإضافة إلى العمل على توفير الرواتب المتبقية لهم خلال الفترة المقبلة.

الكشف عن تطورات إصابة هوساوي والصحفي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق عمر هوساوي وزياد الصحفي، وذلك تمهيدًا لعودتهما إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وأشار الإعلامي علاء سعيد إلى أن هوساوي يواصل برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بالنادي، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين، كما أن الصحفي يواصل هو الآخر برنامجه العلاجي، على ان يعود بعد خضوعه للمزيد من الفحوصات على موضع إصابته.

انتهاء موسم لاعب الاتحاد

أكدت صحيفة "مكة" أن عبد الإله المالكي؛ لاعب الاتحاد، اتجه إلى دولة قطر، لإجراء مزيد من الفحوصات على موضع إصابته في مفصل القدم.

اللاعب أصيب قبل لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، في الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي رأى حاجة اللاعب للخضوع لكشف بالخارج للوقوف على برنامجه التأهيلي.

فيما أكدت مصادر أخرى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين، مما يعني نهاية موسمه مع النمور.