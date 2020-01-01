أخبار الاتحاد اليوم | آلية الـ5 تغييرات .. وسلامة لاعب الفريق من كورونا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ...

جوزيه، بيريرا ومدربون صنعت الكرة العربية أسماءهم

تعاقدت الأندية العربية مع العديد من المدربين المغمورين والشباب وقد منحتهم فرصة صعود الخطوات الأولى من سلم النجاح والتألق.

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ووصل عدد آخر من المدربين المنطقة العربية بعد تحقيق نجاحات بسيطة في دولهم، لكنهم حققوا نجاحًا مبهرًا مع الأندية والمنتخبات العربية مما ساهم في تحسين تصنيفهم في دولهم وعالم كرة القدم بشكل عام.(طالع التفاصيل)

لاعب اتحاد جدة سليم من كورونا

أكدت الفحوصات الطبية لعبد الإله المالكي، لاعب اتحاد جدة، على سلامته من فيروس كورونا.

ويلتحق لاعب وسط الاتحاد بتدريبات الفريق الجماعية في معسكر عسير بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

اتحاد جدة يسعى لضم لاعب وسط نجران

يسعى اتحاد جدة في التعاقد مع لاعب خط وسط في موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الإثنين، أن مبارك الصقور لاعب وسط فريق نجران هدفًا للاتحاد في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير أن هناك تحرك في الوقت الحالي من إدارة اتحاد جدة لحسم الصفقة في موسم الانتقالات الصيفية.

اتحاد الكرة يكشف آلية تطبيق الـ5 تغييرات

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن آلية تطبيق نظام الـ5 تغييرات في مباراة واحدة.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه أن لكل فريق لديه 3 فرص فقط في المباراة لإجراء الـ5 تغييرات.

ولكن في حالة الوصول إلى وقت إضافي من المسموح للفريق إجراء الـ5 تغييرات على 5 مرات.

لجنة الاحتراف تُوضح سر اعتماد عقد التعاون مع السواط

أوضح معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم سر اعتماد تجديد التعاون لعقد لاعبه عبد المجيد السواط لموسم إضافي رغم توقيع اللاعب على عقود انضمامه للاتحاد بدءًا من الموسم القادم.

وقال الشهري لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة سبورت 24 السعودية "التعاون قدم عقد السواط مستوفيًا كافة الشروط اللازمة لاعتماده، إذ استوفى النادي كافة الأمور المطلوبة لتجديد عقد اللاعب لموسم جديد".

أضاف "قدم الاتحاد بعدها عقده مع السواط، وهنا خرج الأمر عن لجنة الاحتراف لأنه أصبح هناك نزاع بين الناديين حول التعاقد مع اللاعب وهذا مكانه غرفة فض المنازعات".

إدارة الاتحاد تسعى لإنهاء أزمة جديدة بطلها جروهي

ينتظر البرازيلي جروهي، المحترف في صفوف الاتحاد، تسلم دفعة مستحقة من جانب إدارة ناديه، متأخرة منذ أشهر عدة من عقده، الذي وقعه منذ يناير 2019، لمدة 3 أعوام ونصف. التفاصيل هنا

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